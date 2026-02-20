Cámara Uruguaya de Turismo apoya el acuerdo UE-Mercosur y pide más conectividad aérea

Este viernes, autoridades de dicha organización fueron recibidos por la Comisión Especial que analiza el acuerdo en el Parlamento, integrada por 15 legisladores de oficialismo y oposición.

Allí la Cámara presentó un documento en el que detalló la importancia del turismo para Uruguay y apuntó en ese sentido que dicho sector representa un 6,5 % del Producto Interno Bruto y un 7,5 % del empleo.

"Acompañamos la aprobación del acuerdo. Lo hacemos porque entendemos que es un marco estratégico positivo para Uruguay: mejora previsibilidad, consolida reglas, fortalece la transparencia y puede contribuir a un mejor clima de negocios y de inversión. Para una actividad de servicios como la nuestra -que depende de confianza, estándares y estabilidad- ese marco importa", apunta el texto.

En este, la Cámara Uruguaya de Turismo planteó once puntos en los que se refiere a diversos temas como la conectividad aérea, las certificaciones de calidad, la facilitación para el tránsito y la importación de bienes vinculados al rubro, las facilidades para la radicación de inversiones o el turismo de cruceros.

"Para un destino como Uruguay, la conectividad no es un detalle: es capacidad real de crecimiento. Si queremos incrementar el flujo desde Europa y mejorar nuestra integración con esos mercados, necesitamos una agenda activa de conectividad y movilidad, con coordinación interinstitucional y metas medibles", dice.

Añade que es "clave" avanzar en memorandos de cooperación aerocomercial y otros instrumentos "que permitan incrementar la conectividad, habilitar más opciones comerciales y facilitar la apertura o el fortalecimiento de rutas, frecuencias y conexiones".

"Esto debe traducirse en más asientos, más frecuencias, mejores conexiones y una experiencia de ingreso eficiente", concluye.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras negociaciones que se extendieron por más de 25 años.

Uruguay fue el último socio del bloque sudamericano en remitir el texto del acuerdo al Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo.