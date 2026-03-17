Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026: dónde alojarse fuera de Manhattan

Dónde queda el MetLife Stadium y cómo ubicarlo

El MetLife Stadium está en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área conocida como Meadowlands.

Geográficamente, se ubica al oeste del río Hudson y al noroeste de Manhattan: lo suficientemente cerca como para sentir la energía de la ciudad, pero del lado “Jersey”, con accesos pensados para grandes eventos.

La referencia más simple: está a minutos del complejo American Dream y a un viaje corto en tren o bus desde Penn Station (Nueva York) según el día y la logística del evento.

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MetLife Stadium: el gran anfiteatro del fútbol

Casa habitual de los New York Giants y los New York Jets, el MetLife es uno de esos estadios que se entienden en escala apenas se llega: anillos amplios, circulaciones fluidas y una atmósfera que se construye desde la previa.

Para el viajero, el plan se completa con tiempo: llegar con margen permite vivir el ritual de los alrededores, el movimiento de camisetas, banderas y acentos distintos, y ese momento en que la ciudad queda atrás y el partido lo ocupa todo.

Qué hacer cerca: experiencias en el eje Meadowlands–Hudson

El entorno del estadio invita a armar un itinerario práctico. American Dream, a un paso, combina compras, entretenimiento y opciones para comer antes o después del partido.

Para cambiar de escenario, el plan perfecto es volver al río: el paseo frente al Hudson, del lado de Nueva Jersey, regala vistas abiertas de Manhattan, especialmente al atardecer, cuando los edificios se encienden y el agua acompaña con una brisa de verano.

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Y si la agenda pide sumar íconos sin concentrarse en Manhattan, hay alternativas naturales: Brooklyn con sus miradores al East River, DUMBO y el Brooklyn Bridge Park; Queens con Flushing Meadows–Corona Park (postales de la Unisphere y caminos amplios para caminar); y, del lado de Nueva Jersey, Liberty State Park, con panorámicas memorables y un aire de paseo local.

Dónde alojarse fuera de Manhattan: barrios y ciudades que combinan ubicación y estilo

Para dormir cerca del MetLife sin quedar en el centro de Manhattan, el mapa se abre con opciones muy buscadas por viajeros.

Jersey City es una de las bases más cómodas: tiene costanera con vista directa al skyline, buena conexión hacia Nueva York y una escena de cafés, bares y restaurantes que se siente urbana pero más relajada. Ideal si la idea es alternar partido, caminatas junto al río y salidas nocturnas sin grandes traslados.

Hoboken suma encanto de barrio, calles agradables para recorrer y un waterfront fotogénico. Es una elección típica para quienes quieren moverse fácil y volver a un entorno más residencial, con vida propia y planes a escala caminable.

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Weehawken y Edgewater funcionan como secreto bien guardado para despertar con Manhattan enfrente. Son zonas donde el río marca el ritmo, con restaurantes y paseos para estirar el día antes de cruzar a la acción.

Si la prioridad es logística, aparecen alternativas como Newark (útil por su conectividad y su aeropuerto) y áreas cercanas al complejo Meadowlands, como Secaucus, que suelen facilitar traslados en días de evento.

Clima y calendario: cómo se vive la región en verano

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se juega en pleno verano del hemisferio norte: días cálidos, humedad típica del Atlántico y noches que invitan a cenar afuera o a caminar por la ribera.

En la valija, la fórmula suele ser simple: ropa liviana, una capa fina para interiores con aire acondicionado y calzado cómodo para sumar kilómetros.

Gastronomía local: del bagel a la mesa con vista al Hudson

La experiencia Nueva York/Nueva Jersey también se come. Para la mañana, el clásico es bagel o desayuno de deli; al mediodía, pizza al paso o un sándwich contundente; y para la noche, el plan se estira con mariscos, cocina italoamericana, ramen y propuestas contemporáneas que florecen en Jersey City y Hoboken.

En días de partido, los sports bars se convierten en una previa natural: pantallas, rituales futboleros y ese idioma universal de la hinchada que no necesita traducción.

Imperdibles para sumar al viaje

Entre partido y partido, vale reservar horas para las grandes postales: un atardecer en el waterfront de Nueva Jersey, una caminata por Brooklyn Bridge Park, una tarde en Queens y un cruce en ferry o tren para asomarse a los íconos de Nueva York cuando el cuerpo lo pida.

La región se mueve por capas: estadio, río, barrios, miradores; y cada una suma su propia versión de la final soñada.