Castillo convertido en hotel: viví la experiencia del Ashford Castle de Irlanda

Entre lagos, bosques y caminos de piedra, Ashford Castle propone una escena clásica del oeste irlandés: torres neogóticas reflejadas en el agua, chimeneas humeantes y jardines que se abren como un parque privado. Convertido en hotel, este castillo centenario permite dormir puertas adentro de una postal que parece hecha para el slow travel.

Dónde queda Ashford Castle y cómo ubicarse

Ashford Castle está en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, junto al pueblo de Cong, justo entre dos grandes espejos de agua: Lough Corrib (uno de los lagos más extensos del país) y Lough Mask.

Queda a poco más de una hora por ruta desde Galway y a unas 2,5 horas desde Dublín; también es accesible desde el aeropuerto de Shannon, ideal para combinar con un itinerario por la costa atlántica.

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Qué hacer dentro del castillo: del lago al fuego del salón

La experiencia empieza por el propio edificio: salones con retratos, escaleras solemnes y rincones silenciosos que invitan a recorrer con calma. Entre las actividades típicas del lugar se destacan la cetrería (con caminatas guiadas junto a halcones), paseos a caballo por senderos arbolados, tiro con arco y recorridos en bicicleta por los caminos rurales de Cong.

Cuando el clima acompaña, el lago marca el ritmo: salidas en barco por Lough Corrib, pesca y travesías tranquilas para ver la costa baja, las islas y el movimiento de aves.

En días frescos —frecuentes en Irlanda—, el plan se repliega hacia interiores cálidos: spa, biblioteca, pequeños cines y la ceremonia del té de la tarde, un clásico de este tipo de hoteles-castillo.

Lugares imperdibles alrededor: Cong, Connemara y Galway

Cong es una parada obligada: un pueblo de piedra, puentes sobre canales y ruinas medievales que se descubren caminando. Muy cerca, la región de Connemara despliega montañas suaves, turberas y caminos panorámicos ideales para una excursión de día.

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Galway, con su aire creativo y costero, suma calles peatonales, pubs con música en vivo y una escena gastronómica que se apoya en productos del Atlántico.

Datos útiles para planear el viaje

El oeste irlandés tiene clima oceánico: templado, cambiante y con lluvias posibles en cualquier estación, por lo que conviene llevar abrigo liviano e impermeable.

Para caminar jardines, navegar y hacer actividades al aire libre, la mejor época suele ir de fines de primavera a comienzos de otoño, con días más largos y un verde especialmente intenso.

En la mesa aparecen sabores locales como salmón y mariscos, cordero, panes de soda y manteca, además de whiskies irlandeses y el clásico Irish coffee.

En los alrededores de los lagos es común ver cisnes, garzas y otras aves acuáticas; al atardecer, el paisaje se vuelve un escenario perfecto para volver al castillo y atravesar sus puertas como si el tiempo hubiera decidido quedarse quieto.