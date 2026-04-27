Gobierno paraguayo sustituye a ministro con la meta de atraer a diez millones de turistas

El propio Peña anunció en su cuenta en la red social X la designación de Santa María en sustitución de Angie Duarte, quien estuvo en el cargo que tiene rango de ministro desde agosto de 2023.

En el mismo mensaje, Peña afirmó que la industria del turismo representa "una oportunidad concreta" para que la economía paraguaya "llegue más lejos" y alabó la experiencia del nuevo ministro, que dijo ayudará a transformar al industria turística local en "un motor de crecimiento".

Minutos después de su designación, Santa María dijo a periodistas desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial, que inicia su camino en la Senatur con la intención de "convertir a Paraguay en destino turístico mundial" que atraiga a diez millones de visitantes al año.

Asimismo, indicó que el "plan maestro" del turismo paraguayo dejará de tener una "meta conservadora" que se alinea con la visión de captar de forma agresiva inversiones extranjeras que creen "productos turísticos innovadores de alto impacto", como el desarrollo de "parques temáticos de última generación y complejos de entretenimiento de alta tecnología".

En 2025, Paraguay recibió 3,6 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, lo que supuso un aumento del 91,24 % respecto a 2024.

En un comunicado, la Senatur dijo entonces que del total de visitantes 2.029.678 fueron turistas y 1.627.516 excursionistas.

El 79,98 % de los viajeros provinieron de Argentina, el 10,14 % de Brasil y el 1,09 % de Estados Unidos.

En 2025, el país acogió los Juegos Panamericanos Junior y la décima etapa del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), celebrados en agosto pasado, y fue sede de la final de la Copa Sudamericana.