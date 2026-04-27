Perú recibió 823.863 visitantes en primer trimestre de este año, un 3,5 % más que en 2025

Chile se mantuvo como el principal origen de los visitantes internacional llegados al país, con 208.792 de sus ciudadanos, lo que significa un 25,3 % del total.

Le siguieron Estados Unidos, con 143.435 visitantes y un crecimiento interanual de 6,4 %; Ecuador, con 67.429 turistas y un incremento del 4,4 %; Bolivia, con 52.545 visitantes y una subida del 5,3 %; Colombia, con 39.628 turistas y un descenso 0,1 %, y Brasil, con 32.818 turistas y una reducción de 4,2 %.

En conjunto, estos seis mercados representaron el 66,1 % del total de turistas internacionales.

A nivel regional, Suramérica lideró ampliamente el flujo turístico hacia Perú, al concentrar el 53,1 % de las llegadas, con 437.261 visitantes internacionales.

Norteamérica representó el 22,5 %, con 185.627 turistas; seguida de Europa con 15,3 % al sumar 126.210 turistas; Asia con 5,4 % al registrar 44.630 turistas, y Centroamérica, con 2,5 % al contar con 20.841 turistas.

En cuanto a los puntos de ingreso al país, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a la capital Lima, se consolidó como la principal puerta de entrada, concentrando el 59,4 % del total de turistas internacionales, con 489.455 llegadas.

En segundo lugar se situó el puesto fronterizo de Santa Rosa, en la frontera con Chile, con 162.936 visitantes (19,8 %); en tercera posición el puesto fronterizo de Tumbes, limítrofe con Ecuador, con 62.063 visitantes (7,5 %); y en cuarta plaza el puesto de Desaguadero, en la frontera con Bolivia, con 48.100 visitantes (5,8 %).

"Los resultados del primer trimestre confirman que el turismo receptivo en el Perú mantiene un camino de crecimiento sostenido, con una recuperación progresiva que fortalece la competitividad del país como destino en la región", sostuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

En cuanto a salidas de peruanos al exterior por turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo registró 942.777 viajes al cierre de marzo, lo que implicó un aumento del 5,2 % en comparación con el primer trimestre de 2025.

Esta cifra superó en 9,1 % los niveles alcanzados en 2019, antes de la pandemia de covid-19, lo que reflejó una recuperación completa e incluso un crecimiento sostenido del segmento.

El 64,6 % del total de turistas peruanos que viajaron al exterior por turismo eligieron como destino países de Sudamérica.

Chile lideró como principal destino, con 275.675 visitantes peruanos, seguido de Bolivia (107.163), Estados Unidos (105.182), España (83.916) y Colombia (82.529), entre otros.