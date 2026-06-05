Costa Rica será sede de feria de turismo de reuniones de Latinoamérica

El ICT indicó en un comunicado de prensa que la FIEXPO Latin America 2026, abordará de manera integral los temas clave del sector entre ellos, la gobernanza, el liderazgo y las políticas públicas; el propósito, impacto y legado; la captación y el posicionamiento; el talento y el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial; la tecnología y los datos; el diseño de experiencias; y el fortalecimiento de comunidades.

"Sin duda es una oportunidad de alto nivel y la vitrina internacional óptima para mostrar a Costa Rica como un destino idóneo y con alto potencial de crecimiento en la industria de congresos, eventos, convenciones e incentivos, producto de la calidad de sus servicios y proveedores, excelente conectividad aérea, sus escenarios nacionales únicos y su modelo turístico sostenible", afirmó el jefe del Departamento de Segmentos Especializados del ICT, Rafael Quesada.

Según los organizadores, la feria contará con una agenda académica y estratégica orientada a fortalecer las capacidades humanas, impulsar nuevas formas de pensar y hacer, ampliar el impacto y conectar a los actores que impulsan la evolución de la industria de reuniones.

Además, asistirán empresas organizadoras encargadas por corporaciones y asociaciones para ejecutar sus actividades y funciona como una plataforma donde convergen los líderes más relevantes de la industria de reuniones en el ámbito global para construir una visión sobre los grandes desafíos de la región y el mundo.

Datos del ICT indican que la industria global de turismo de reuniones genera 2,8 billones de dólares y da empleo a 27 millones y medio de personas.