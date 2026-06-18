Puerto Rico prepara su mayor despliegue en Fitur 2027 para promocionar turismo e inversión

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), que se encuentra hasta este próximo viernes en Madrid potenciando los contactos de cara a la organización del evento, destaca que la ínsula tiene mucho que ofrecer más allá de playas.

Tiene montaña, cavernas, el único 'rainforest' (bosque forestal fluvial) del Caribe, las únicas tres bahías bioluminiscentes de esa región, artistas musicales -"nuestro mayor ADN en términos de turismo", declara- y una industria potente y con potencial que compone alrededor de la mitad de su producto interior bruto (PIB).

La mitad de las grandes farmacéuticas del mundo están instaladas en el territorio y la infraestructura de la isla está preparada para afrontar el constante incremento de llegada de visitantes, asegura.

La industria turística acaparó en 2025 el 7,4 % del PIB nacional, con un valor de 9.200 millones de dólares, y "es la única en términos de desarrollo económico que está creciendo desenfrenadamente", señala Robles Canel, que recuerda que la cifra de turistas extranjeros a la isla superó en 2025 por primera vez los 7 millones y que en total 14,5 millones de visitantes pasaron por ella ese año, incluyendo la nutrida diáspora puertorriqueña.

Los cruceros están siendo una de las grandes apuestas del gobierno actual. Sus mejores números en términos de crucerista se registraron en la temporada 2018/2019, cuando tocó 1,8 millones. "Por primera vez nosotros rompimos ese récord", dice Robles Canel, que cuenta que en lo que va de temporada 2025/2026 se han alcanzado los 1,92 millones de pasajeros.

Puerto Rico "es un destino para cubrir cualquier necesidad que tenga el turista" y los números, dice, muestran "que los planes que estamos conduciendo nos están dando resultados positivos". De seguir la tendencia actual, el volumen de visitantes se situará de aquí a cuatro o cinco años en entre 18 y 20 millones, calcula.

Para un territorio con una población de 3,4 millones de habitantes, según los datos proporcionados por la CTPR, el sobreturismo podría parecer una preocupación, pero Robles Canel señala que al margen de la metropolitana San Juan, los residentes se dispersan por otros 77 municipios que buscan promocionar, y el puertorriqueño aprecia, además, la llegada del visitante.

"Turistas significa impacto económico, significa dinero para el bolsillo de nuestra gente, significa que cada negocio va a hacer más de lo que eran sus proyecciones. Y en términos de las áreas más pobladas, el viejo San Juan, Isla Verde, Condado... es positivo, porque esas áreas están estructuralmente preparadas para recibir esa cantidad de visitantes", afirma la responsable de Turismo.

Robles Canel afirma que el reciente cese de operaciones de la aerolínea Spirit no ha tenido un impacto como el que se esperaba. La compañía operaba nueve rutas con las que Puerto Rico sigue teniendo conectividad a través de American, JetBlue, Frontier y Southwest.

Con estas tres últimas se lograron acuerdos para incrementar la frecuencia de los vuelos en cinco de las rutas: "Eso también nos ha ayudado, porque ha empezado a suplir la demanda", añade.

Los estadounidenses, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado autogobernado, representa el 92 % del tráfico de visitantes a la isla, mientras que del 8 % restante, colombianos y españoles son las siguientes nacionalidades que más abundan.

La isla tiene puesta la mira en atraer a más turistas europeos, concretamente de Alemania, Reino Unido y Francia, explica Robles Canel, además de otras procedencias latinoamericanas.

Segundo mayor destino turístico del Caribe, Puerto Rico está usando Fitur "como un 'hub' de oportunidades para poder posicionar a Puerto Rico y que todos estos otros 160 países que participan y convergen en Fitur y que tengan algún interés sobre Puerto Rico puedan aprovechar este momento para conocernos", y en 2027 prometen llevar un paso más allá su despliegue en el evento.