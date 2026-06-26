Ecuador aspira a 3 millones de turistas en 2030 con EE.UU. como principal mercado emisor

Reshuan señaló que el turismo representa ya el cuarto generador de ingresos no petroleros del país y que el Ejecutivo busca escalarlo hasta "convertirlo en el segundo o tercer sector económico en importancia", apoyado en la diversificación de mercados y productos.

Destacó que Estados Unidos es actualmente el principal mercado emisor de turistas hacia Ecuador y subrayó el peso del llamado "turismo de raíces", vinculado a la diáspora ecuatoriana, que representa alrededor del 47 % de las llegadas internacionales.

Asimismo, el país ha puesto el foco en mejorar la conectividad aérea, especialmente con Estados Unidos y Canadá, mercados clave para su turismo. Según la viceministra, "la ocupación de vuelos se mantiene por encima del 90 % en rutas estratégicas".

Reshuan subrayó además que el país está abierto a la inversión extranjera en el sector y afirmó que el Gobierno busca "atraer capital internacional para desarrollar infraestructura hotelera y servicios complementarios".

La viceministra también se refirió a la cooperación con Estados Unidos, en particular en materia de seguridad. No en vano, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunió el miércoles en la Gran Manzana con la enviada especial estadounidense para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, a fin de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir el crimen organizado, en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.

"La relación que tenemos con Estados Unidos es muy buena, es excelente la cooperación que llevamos" se limitó a comentar Reshuan sobre el impacto de la situación de seguridad en la llegada de visitantes y la cooperación con EE.UU. en este ámbito.

"El turismo es percepción, y trabajamos para fortalecer la confianza internacional en el país", agregó.

Por otra parte, Nueva York acogió esta semana la Casa Ecuador, una embajada itinerante que exhibe los principales atractivos naturales y culturales del país en base a las cuatro regiones naturales del país, con el objetivo de posicionar al país andino durante el Mundial de fútbol.

La iniciativa privada, instalada en el barrio de Tribeca en Manhattan, incluye recorridos temáticos por la Amazonía, los Andes, la Costa y Galápagos, además de experiencias gastronómicas, musicales y artísticas, con el objetivo de proyectar la biodiversidad y la identidad cultural del país.