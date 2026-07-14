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14 de julio de 2026 a la - 19:40

México lanza campaña para atraer de nuevo a turistas del Mundial

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Ciudad de México, 14 jul (EFE).- El Gobierno mexicano lanzó la campaña 'Vinieron por el Mundial, volverán por México', con la que busca mantener el interés internacional generado por la Copa del Mundo de 2026 e incentivar el regreso de visitantes extranjeros para conocer otros destinos del país.

Por EFE

La estrategia, presentada este martes por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, será difundida en plataformas digitales y redes sociales con contenidos dirigidos a las personas que viajaron a México durante el torneo, según informó la dependencia en un comunicado.

El objetivo es aprovechar la exposición global obtenida como sede mundialista y transformar la experiencia de los aficionados en nuevas visitas a los 32 estados, más allá de las tres ciudades que concentraron los partidos y actividades relacionadas con la competencia: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Rodríguez Zamora sostuvo que el torneo permitió mostrar la hospitalidad mexicana, la gastronomía, las tradiciones, los Pueblos Mágicos, las ciudades, las playas y el patrimonio cultural y natural del país ante millones de visitantes.

“México no solo fue el mejor anfitrión del Mundial; es el mejor anfitrión del mundo”, afirmó la funcionaria en sus redes sociales, donde señaló que continúan circulando historias, fotografías, videos y mensajes de turistas interesados en regresar.

La Secretaría de Turismo indicó que la campaña pretende "mantener activa la conversación internacional sobre México y fortalecer la llegada de viajeros durante los próximos años", con una promoción vinculada al bienestar, el desarrollo regional y la denominada prosperidad compartida.

La titular de Turismo también convocó a las embajadas mexicanas en el extranjero, representaciones diplomáticas acreditadas en el país, cámaras empresariales, asociaciones, organismos turísticos, gobiernos estatales, destinos y otros aliados estratégicos a sumarse a la difusión.

Según la funcionaria, la coordinación entre estos actores permitirá amplificar el alcance de la campaña y consolidar a México como un destino de clase mundial después de la atención obtenida durante el campeonato.

El Gobierno considera que el legado del Mundial rebasa el ámbito deportivo y ofrece una oportunidad para reforzar la presencia del país en los mercados internacionales mediante una narrativa centrada en la calidez de la población y la autenticidad de las experiencias turísticas.

Según las estimaciones oficiales, el Mundial podría atraer 5,5 millones de visitantes, así como beneficios económicos por más de 3.000 millones de dólares.