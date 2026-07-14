México lanza campaña para atraer de nuevo a turistas del Mundial

La estrategia, presentada este martes por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, será difundida en plataformas digitales y redes sociales con contenidos dirigidos a las personas que viajaron a México durante el torneo, según informó la dependencia en un comunicado.

El objetivo es aprovechar la exposición global obtenida como sede mundialista y transformar la experiencia de los aficionados en nuevas visitas a los 32 estados, más allá de las tres ciudades que concentraron los partidos y actividades relacionadas con la competencia: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Rodríguez Zamora sostuvo que el torneo permitió mostrar la hospitalidad mexicana, la gastronomía, las tradiciones, los Pueblos Mágicos, las ciudades, las playas y el patrimonio cultural y natural del país ante millones de visitantes.

“México no solo fue el mejor anfitrión del Mundial; es el mejor anfitrión del mundo”, afirmó la funcionaria en sus redes sociales, donde señaló que continúan circulando historias, fotografías, videos y mensajes de turistas interesados en regresar.

La Secretaría de Turismo indicó que la campaña pretende "mantener activa la conversación internacional sobre México y fortalecer la llegada de viajeros durante los próximos años", con una promoción vinculada al bienestar, el desarrollo regional y la denominada prosperidad compartida.

La titular de Turismo también convocó a las embajadas mexicanas en el extranjero, representaciones diplomáticas acreditadas en el país, cámaras empresariales, asociaciones, organismos turísticos, gobiernos estatales, destinos y otros aliados estratégicos a sumarse a la difusión.

Según la funcionaria, la coordinación entre estos actores permitirá amplificar el alcance de la campaña y consolidar a México como un destino de clase mundial después de la atención obtenida durante el campeonato.

El Gobierno considera que el legado del Mundial rebasa el ámbito deportivo y ofrece una oportunidad para reforzar la presencia del país en los mercados internacionales mediante una narrativa centrada en la calidez de la población y la autenticidad de las experiencias turísticas.

Según las estimaciones oficiales, el Mundial podría atraer 5,5 millones de visitantes, así como beneficios económicos por más de 3.000 millones de dólares.