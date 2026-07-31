Turquía registra menor entrada de turistas en el primer semestre por la guerra en Irán

Según el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, el retroceso se debe a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

"Al evaluar las cifras del primer trimestre, ya habíamos previsto que los efectos negativos de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en nuestra región se sentirían especialmente a partir del segundo trimestre", dijo el ministro.

Los ingresos por turismo bajaron un 2,6 % interanual en el segundo trimestre, hasta situarse en 15.865 millones de dólares, según la Oficina de Estadística de Turquía (Turkstat).

En ese mismo período, el número de visitantes -extranjeros y turcos residentes en el exterior- cayó un 5,1 %, mientras que el gasto promedio por visitante y por noche fue de 113 dólares.

Analistas consultados este viernes por la cadena privada Halk TV señalaron que el costo de las vacaciones en Turquía, medido en dólares, supera al de otros destinos europeos como Grecia y España, lo que habría contribuido a la caída de la llegada de turistas extranjeros.