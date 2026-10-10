Parque Nacional Akagera, Ruanda: el safari de los Cinco Grandes entre sabana y lagos

¿Dónde queda el Parque Nacional Akagera y por qué es especial?

El Parque Nacional Akagera ocupa el este de Ruanda, junto a la frontera con Tanzania. Sus 1.122 kilómetros cuadrados dibujan una geografía poco asociada al país de las mil colinas: llanuras de hierba alta, bosques de acacias, pantanos y una cadena de lagos alimentados por el río Akagera.

Su principal atractivo es la diversidad concentrada en un territorio accesible. Tras décadas de presión humana, el parque fue recuperado mediante un proyecto de conservación que reintrodujo leones en 2015, rinocerontes negros en 2017 y rinocerontes blancos en 2021. Hoy vuelve a albergar elefantes, búfalos, leopardos, leones y rinocerontes, los llamados Cinco Grandes.

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Cómo llegar a Akagera desde Kigali

La puerta sur del parque está a unos 110 kilómetros de Kigali, capital de Ruanda. El trayecto por carretera suele demorar entre dos horas y media y tres horas, según el estado del camino y las paradas.

El Aeropuerto Internacional de Kigali es la principal vía de entrada al país y recibe conexiones desde ciudades africanas, Europa y Medio Oriente.

Lo más práctico es contratar un traslado, un vehículo 4x4 con guía o una excursión organizada desde Kigali. Dentro de Akagera, las pistas son de tierra y un todoterreno resulta especialmente útil en temporada de lluvias.

Safaris, lagos y fauna: qué hacer en Akagera

Los safaris en vehículo, sobre todo al amanecer y al final de la tarde, recorren el norte del parque en busca de leones, jirafas, cebras, antílopes y rinocerontes.

La observación requiere paciencia: Akagera no es un zoológico a cielo abierto, y esa es parte de su valor. La fauna se mueve en un paisaje amplio donde los encuentros no están garantizados ni guionados.

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El sur ofrece otra experiencia. Un paseo en barco por el lago Ihema permite ver hipopótamos, cocodrilos del Nilo y aves acuáticas entre papiros y orillas arboladas. Es uno de los mejores puntos de Ruanda para el avistaje de aves: se han registrado cerca de 500 especies, incluido el llamativo papamoscas acuático africano.

Conviene dedicar al menos dos noches al parque. Así es posible combinar un safari nocturno —una oportunidad para buscar leopardos, ginetas y otros animales de hábitos crepusculares— con una salida lacustre y recorridos diurnos.

Cuándo viajar al Parque Nacional Akagera

La estación seca, de junio a septiembre y de diciembre a febrero, suele facilitar el avistaje porque la vegetación baja y los animales se concentran cerca del agua. También es la época más demandada.

Las lluvias, entre marzo y mayo y de octubre a noviembre, vuelven el paisaje más verde y favorecen la observación de aves, aunque algunas pistas pueden estar más difíciles.

Las temperaturas son moderadas durante todo el año, pero las mañanas de safari pueden ser frescas.

Datos útiles para planificar el safari

La moneda local es el franco ruandés, aunque muchos servicios turísticos aceptan dólares estadounidenses y tarjetas.

En Ruanda se habla kinyarwanda, inglés y francés.

Llevar binoculares, protección solar, repelente, una capa impermeable y ropa en tonos neutros mejora la experiencia.

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Akagera funciona especialmente bien como complemento de un viaje que incluya Kigali o el trekking de gorilas en Volcanoes National Park: ofrece otra cara de Ruanda, más horizontal, silenciosa y marcada por el ritmo de la vida salvaje.