Nuevos destinos: dónde mochilean quienes buscan salir del radar turístico

Crecen los destinos emergentes que atraen a quienes mochilean lejos de los circuitos turísticos clásicos, en busca de autenticidad, precios bajos y experiencias únicas. ¿Cuáles son?

08 de agosto de 2025 - 15:13
Mochilera.
En los últimos años, cada vez más personas deciden mochilear por rutas menos transitadas. Ya no alcanza con recorrer los clásicos de Asia o Europa: quienes viajan por cuenta propia buscan experiencias originales, economizar y conectar genuinamente con otras culturas.

Así, surge una red diversa de destinos emergentes que transforman la manera de viajar.

Asia Central y Balcanes: los nuevos imperdibles

Mientras lugares como Tailandia o Croacia reciben multitudes, países menos conocidos se destacan en foros y comunidades de mochileros.

Uzbekistán, con sus ciudades antiguas, resulta atractivo por su bajo costo y hospitalidad. Kirguistán, famoso por sus montañas y la posibilidad de acampar en la naturaleza, seduce a quienes priorizan la aventura.

Kayak en el lago Koman.
Kayak en el lago Koman.

En los Balcanes, Albania y Macedonia se suman a la lista: allí la comida es abundante y barata, y las playas casi vírgenes.

Más al este, Georgia conquista a los viajeros con su capital alternativa, Tiflis, y sus impresionantes paisajes de montaña en Svaneti y Kazbegi.

Columna Katskhi, Georgia.
Columna Katskhi, Georgia.

Armenia también gana popularidad gracias a su historia milenaria y rutas de senderismo poco transitadas.

África y América del Sur: redescubrir lo cercano

La región de los lagos en Ruanda aparece cada vez más en relatos de viaje, elogiada por su seguridad y tranquilidad. Guinea y Sierra Leona se empiezan a considerar como joyas ocultas para quienes desean escapar del turismo masivo.

Hipopótamo en el Parque Nacional Akagera, Ruanda.
Hipopótamo en el Parque Nacional Akagera, Ruanda.

En Sudamérica, la ruta que une el Chocó colombiano con la costa ecuatoriana fascina por su biodiversidad y el ambiente relajado de pueblos remotos.

Chocó, Colombia.
Chocó, Colombia.

Destinos como Paraguay y Bolivia también son frecuentemente recomendados por su autenticidad, gente amable y costos bajos.

Claves del atractivo: comunidad y economía local

Entre los factores que explican el auge de estos destinos, quienes viajan destacan la hospitalidad y la cooperación local.

Muchas veces la información circula en redes sociales especializadas, donde viajeros comparten datos de alojamiento sencillo, transporte alternativo o excursiones autogestionadas.

La Paz, Bolivia.
La Paz, Bolivia.

Además, los precios son notablemente más bajos que en sitios tradicionales, lo que extiende la duración del viaje para quienes viven con presupuesto ajustado.

Retos y oportunidades

Mochilear por fuera del radar implica ciertos desafíos, como la falta de infraestructura o información confiable. Sin embargo, la aventura y la posibilidad de impactar positivamente en economías pequeñas compensan esos obstáculos.

En estos destinos emergentes, la curiosidad y el respeto por las costumbres locales se convierten en el mejor pasaporte para descubrir el mundo sin multitudes.

