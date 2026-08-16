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16 de agosto de 2026 a la - 10:44

Parque Nacional Madidi: la puerta más diversa de la Amazonía boliviana

Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.Shutterstock

En el noroeste de Bolivia, el Parque Nacional Madidi combina selva, ríos y comunidades amazónicas en un mismo viaje. Desde Rurrenabaque se accede a caminatas, navegación y avistaje de fauna en pocos días.

Por ABC Color

¿Dónde queda y por qué es especial?

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se ubica en el departamento de La Paz, Bolivia, entre los Andes y la llanura amazónica. Ese “escalón” geográfico explica su fama: en distancias cortas conviven bosques de montaña, selva húmeda y grandes ríos (Beni y Tuichi), con una biodiversidad reconocida entre las más altas del planeta.

Atardecer en el río Beni, Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Atardecer en el río Beni, Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.

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¿Cómo llegar al Parque Nacional Madidi?

La base más práctica es Rurrenabaque (La Paz). Desde La Paz, se puede volar a Rurrenabaque (vuelos regulares, duración aproximada: 45–60 minutos, según operación) o viajar por tierra (bus nocturno, 12–16 horas, según ruta y clima).

Mercado en Rurrenabaque, Bolivia.
Mercado en Rurrenabaque, Bolivia.

Desde Rurrenabaque, el acceso a Madidi suele ser en lancha por el río Beni hasta San Buenaventura y luego navegación hacia albergues y senderos dentro del área, siempre con guía.

¿Qué ver y qué hacer en Madidi?

La navegación al amanecer por ríos angostos revela monos, aves y huellas en las orillas; el silencio se rompe con guacamayos y el motor bajo de la lancha.

Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.

En tierra, las caminatas interpretativas cambian el foco: árboles medicinales, rastros de mamíferos y la lógica del bosque (qué se come, qué se evita, qué cura).

Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.

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Muchos viajeros eligen albergues comunitarios en el área de influencia (por ejemplo, proyectos gestionados por comunidades tacanas), donde la experiencia suma conversación, cocina local y saberes cotidianos.

Para fotografía y naturaleza, conviene priorizar salidas tempranas y nocturnas: la selva cambia de elenco con la luz.

¿Qué comer en la región?

En Rurrenabaque y albergues es común encontrar pescado de río (a la parrilla o en preparaciones simples), banana y mandioca como acompañamientos, además de frutas amazónicas en jugos.

Banana frita, Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Banana frita, Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.

En algunos menús aparece el masaco y salsas picantes locales. Preguntar por productos de temporada suele ser la mejor guía.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La estación seca (aproximadamente mayo a octubre) facilita senderos y navegación estable; es la preferida para logística y caminatas largas.

Guacamayos en el Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.
Guacamayos en el Parque Nacional Madidi, amazonía boliviana.

En lluvias (noviembre a abril) el paisaje se vuelve más acuático y exuberante, con calor y chaparrones: puede haber mejores condiciones para ciertos recorridos fluviales, pero los tiempos se vuelven más impredecibles.

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Información útil para organizarse

Turistas descansan en hamacas en Rurrenabaque, Madidi, Bolivia.
Turistas descansan en hamacas en Rurrenabaque, Madidi, Bolivia.
  • Para una primera visita, lo habitual es dedicar 3 a 5 días (incluyendo traslados desde Rurrenabaque).
  • Dentro del parque se mueve en lancha y a pie; los circuitos se contratan con operadores locales que incluyen guía, comidas y alojamiento.
  • Como referencia amplia, un tour de 2–4 días suele oscilar entre US$ 250 y 600 por persona según nivel de confort y tamaño del grupo.
  • Idioma: español (y lenguas indígenas en comunidades).
  • Moneda: boliviano (BOB); conviene llevar efectivo en Rurrenabaque.
  • Señal: limitada en lodges.
  • Imprescindibles prácticos: ropa liviana de manga larga, impermeable, repelente, linterna frontal y bolsas estancas para cámara/documentos.