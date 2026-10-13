Guía exprés para explorar las callejuelas medievales y murallas de Dubrovnik

Dubrovnik está en el extremo sur de la costa dálmata de Croacia, frente al mar Adriático. Su ciudad vieja, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue la capital de la República de Ragusa, una potencia comercial marítima entre los siglos XIV y XVIII.

El atractivo central es su recinto fortificado: casi dos kilómetros de murallas, torres y bastiones que rodean un entramado de callejuelas de piedra. Dentro, el Stradun —la avenida principal— conecta las puertas de Pile y Ploče; basta doblar hacia las escaleras laterales para encontrar patios, ropa tendida, pequeños bares y una Dubrovnik más silenciosa.

Lea más: Grecia: explorando las gargantas de Vikos y los pueblos de piedra de Zagori

Cómo llegar a Dubrovnik

El aeropuerto de Dubrovnik está a unos 20 kilómetros del centro. Recibe vuelos directos desde varias ciudades europeas, sobre todo entre primavera y otoño, y se conecta con la ciudad mediante buses lanzadera, taxis y traslados privados.

Desde Split, la alternativa más habitual es el autobús por la costa; el viaje dura unas cuatro horas, según el tráfico. También hay ferris estacionales desde islas cercanas y conexiones marítimas regionales.

Quienes lleguen en auto deben considerar que el casco histórico es peatonal y el estacionamiento alrededor de las murallas suele ser costoso.

Murallas, fortalezas y callejuelas: qué ver en Dubrovnik

El circuito elevado permite observar los tejados anaranjados de la ciudad, el fuerte Lovrijenac, el puerto viejo y las aguas transparentes de la isla de Lokrum.

Conviene entrar temprano o cerca del final de la tarde: hay poca sombra y, en verano, el calor se siente sobre la piedra. La vuelta completa demanda entre una hora y media y dos horas.

Al bajar, el Stradun reúne edificios reconstruidos tras el terremoto de 1667 y la fuente de Onofrio. La iglesia de San Blas, el Palacio del Rector y el Palacio Sponza ayudan a entender el poder político y comercial de la antigua Ragusa.

Para explorar sin un rumbo fijo, vale la pena subir por las calles que parten del Stradun hacia el norte. En torno a Prijeko hay restaurantes y bares; en las escalinatas hacia el sur aparecen rincones más residenciales.

El puerto viejo es ideal al atardecer, mientras que el teleférico al monte Srđ ofrece una panorámica amplia de la ciudad amurallada y las islas.

Lea más: Cueva de Postojna, Eslovenia: explorando las estalactitas y el extraño “proteo” o pez humano

Mejor época, costos y consejos prácticos

Mayo, junio, septiembre y octubre ofrecen temperaturas agradables y menos aglomeraciones que julio y agosto.

El verano es ideal para nadar, pero coincide con la mayor afluencia y tarifas más altas. En invierno hay calma, aunque algunos servicios turísticos reducen horarios.

Dos noches permiten conocer la ciudad vieja con tranquilidad; tres o cuatro suman una escapada a Lokrum, Cavtat o la península de Pelješac.

Dubrovnik se recorre a pie, aunque los buses urbanos conectan Pile con barrios como Lapad y Gruž, recomendables para alojarse con más espacio y precios algo moderados.

Lea más: Visby, Gotland: la muralla que separa la postal medieval y la isla real

El idioma es croata, pero el inglés está muy extendido en zonas turísticas. La moneda es el euro. La entrada a las murallas es uno de los principales gastos de la visita y su tarifa puede variar por temporada; conviene consultar el precio oficial antes de viajar.

Calzado antideslizante, agua y reserva anticipada en temporada alta hacen una diferencia concreta en una ciudad construida, literalmente, para caminarla.