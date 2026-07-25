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25 de julio de 2026 a la - 06:00

Visby, Gotland: la muralla que separa la postal medieval y la isla real

Visby, Suecia. Personas en trajes medievales durante la Gotland Medieval Week.
Visby, Suecia. Personas en trajes medievales durante la Gotland Medieval Week.Shutterstock

Gotland, una joya sueca en el Báltico, ofrece un viaje en el tiempo a través de la historia medieval. Visby, su capital, destaca por su muralla del siglo XIII y especiales tradiciones culinarias; un destino donde el pasado se entrelaza con el presente.

Por ABC Color

Dónde queda Gotland y cómo llegar a Visby

Gotland es una isla sueca en el mar Báltico, a medio camino entre la costa de Suecia y el borde del este europeo. Se llega sobre todo de dos maneras: en avión desde Estocolmo hasta el aeropuerto de Visby (vuelo corto y frecuente), o en ferry hacia Visby desde Nynäshamn (cerca de Estocolmo) u Oskarshamn.

Visby, isla de Gotland, Suecia.
Visby, isla de Gotland, Suecia.

La elección ya marca el tono: el avión es eficiencia; el ferry es entrada lenta, con el puerto como primera escena.

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Una ciudad Patrimonio, pero habitada

La muralla del siglo XIII ordena la vida. Dentro, el trazado medieval obliga a caminar despacio, y esa fricción —calles estrechas, piedras irregulares— es parte del mensaje: aquí el comercio mandó antes que el tránsito.

Visby, un área urbana en Suecia y la sede del municipio de Gotland en el condado de Gotland en la isla de Gotland.
Visby, un área urbana en Suecia y la sede del municipio de Gotland en el condado de Gotland en la isla de Gotland.

Visby fue nodo de la Liga Hanseática, y aún se lee en sus almacenes de piedra, en las ruinas de iglesias que quedaron como esqueleto de una prosperidad interrumpida y en el contraste entre jardín doméstico y piedra defensiva.

Iglesia en ruina, Sankta Katarina, Visby, Gotland, Suecia.
Iglesia en ruina, Sankta Katarina, Visby, Gotland, Suecia.

En verano la ciudad se llena con festivales (incluida su célebre semana medieval), y lo “medieval” se vuelve espectáculo.

Visby, Suecia. Personas en trajes medievales durante la Gotland Medieval Week.
Visby, Suecia. Personas en trajes medievales durante la Gotland Medieval Week.

Fuera de picos, en cambio, Visby suena a pasos y viento: se entienden mejor las capas —daneses, suecos, mercaderes, guerras y reconversiones— que justificaron su inscripción como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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Principales atracciones

La muralla se recorre como un texto: torres, puertas y tramos donde la ciudad se muestra y se esconde.

Muralla en Visby, Gotland, Suecia.
Muralla en Visby, Gotland, Suecia.

En el centro, ruinas de iglesias y callejones donde la historia aparece en negativo: lo que falta explica tanto como lo que queda.

Muralla en Visby, Gotland, Suecia.
Muralla en Visby, Gotland, Suecia.

El parque Almedalen, junto al mar, es el espacio donde Visby deja de ser museo y vuelve a ser ciudad.

Qué se puede comer en Gotland

La isla se cuenta también en la mesa: arenque y otros pescados del Báltico, platos de cordero, panes y quesos locales.

Para lo dulce, el clásico es la saffranspannkaka (postre de azafrán, a menudo con crema y mermelada), que funciona como firma gotlandesa más que como souvenir.

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Mejor época para ir

Visby en Gotland, Suecia.
Visby en Gotland, Suecia.

Para clima y luz, junio a agosto ofrece días larguísimos, mar amable y máxima actividad, a cambio de precios altos y más gente.

Casco histórico de Visby, Suecia.
Casco histórico de Visby, Suecia.

Para un viaje más interpretativo —fotografiar sin empujones, conversar, notar texturas— suelen rendir mayo y septiembre, cuando Visby se vuelve más legible y Gotland deja de actuar para el visitante.