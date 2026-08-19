Grecia: explorando las gargantas de Vikos y los pueblos de piedra de Zagori

¿Dónde queda la Garganta de Vikos y qué hace especial a Zagori?

La Garganta de Vikos está en el noroeste de Grecia, región de Epiro (Ípeiros), dentro del Parque Nacional Vikos–Aoös, en la cordillera del Pindo.

Alrededor se despliegan los pueblos de Zagori, famosos por su arquitectura de piedra, techos de laja y puentes antiguos: un paisaje cultural moldeado por el aislamiento y el clima de montaña.

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¿Cómo llegar?

La puerta de entrada más práctica es Ioánina (Ioannina), con aeropuerto nacional y conexiones por ruta desde Tesalónica o Atenas.

Desde Ioánina, lo más eficiente para moverse por Zagori es alquilar auto: los pueblos están cerca entre sí, pero las curvas y los tiempos de montaña mandan.

Hay buses regionales (KTEL) a algunas localidades, aunque con frecuencias limitadas fuera de temporada.

Qué ver y qué hacer

La experiencia central es asomarse —y, si el cuerpo acompaña, bajar a pie— a la Garganta de Vikos.

El mirador de Oxya, cerca de Monodendri, ofrece una lectura inmediata del relieve: paredes casi verticales y un silencio que no se encuentra en la Grecia costera.

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Para caminar, el clásico tramo Monodendri–Vikós cruza bosques y piedra suelta: es exigente, pero revela la escala real del cañón.

En días calurosos, el río Voidomatis (aguas sorprendentemente claras) suma otra cara del parque: paseos ribereños, kayak o rafting suave según caudal.

Zagori también se entiende a través de su ingeniería: los puentes de piedra (como el de Kokkoris) conectan valles y narran siglos de tránsito.

En Vradeto, la escalera empedrada Skála Vradetoú es una caminata corta con recompensa visual.

Para atmósfera de aldea, Papingo y Aristí funcionan como bases fotogénicas y bien ubicadas.

Qué comer en Zagori

En tabernas de pueblo predominan las pitas (tartas saladas de masa fina con hierbas, queso o verduras), cordero y guisos de montaña.

Probá quesos de Epiro (como féta local) y un tsípouro al atardecer.

De postre, miel, yogur y dulces de cuchara, perfectos tras una caminata.

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Mejor época para viajar

Primavera y otoño ofrecen el mejor equilibrio: temperaturas amables y colores intensos.

En verano se camina temprano y se agradece la frescura del Pindo.

Invierno trae nieve y encanto rural, pero reduce opciones de trekking y exige chequear rutas.

Información útil para organizar la visita