Zaragoza, España: la ciudad donde el Ebro une historia romana, arte mudéjar y vida de tapas

¿Dónde queda Zaragoza y por qué visitarla?

Zaragoza es la capital de Aragón, en el noreste de España, situada a orillas del río Ebro y casi a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Su posición fue decisiva desde la época romana, cuando se llamó Caesaraugusta, y todavía explica su carácter: una ciudad de paso convertida en destino con identidad propia.

El gran emblema es la basílica del Pilar, un templo barroco de cúpulas coloridas cuya silueta domina la ribera.

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Pero Zaragoza se descubre mejor al enlazar sus capas históricas: el foro romano, palacios renacentistas, iglesias mudéjares —declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco— y calles donde la tradición de tapeo sigue marcando el ritmo cotidiano.

Cómo llegar a Zaragoza

El tren de alta velocidad es la opción más práctica. Desde Madrid o Barcelona, el AVE tarda aproximadamente una hora y media; la estación Zaragoza-Delicias también conecta con otras ciudades españolas.

El aeropuerto de Zaragoza recibe principalmente vuelos nacionales y europeos, y está comunicado con el centro por autobús.

Por ruta, la autopista A-2 enlaza la ciudad con Madrid y Barcelona. Una vez allí, el casco histórico se recorre cómodamente a pie; el tranvía y los autobuses urbanos resultan útiles para trayectos más largos.

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Qué ver y hacer en Zaragoza

La visita suele comenzar en la plaza del Pilar, una de las mayores plazas peatonales de Europa. Además de entrar a la basílica y contemplar los frescos de Goya, conviene caminar por la orilla del Ebro al atardecer: desde el Puente de Piedra se obtiene una de las vistas más reconocibles de la ciudad.

A pocos minutos aparece la Zaragoza romana. El Museo del Teatro de Caesaraugusta conserva las gradas y la estructura de un teatro del siglo I, una parada que permite entender la importancia de la antigua colonia imperial.

El recorrido puede completarse con los museos del Foro, las Termas Públicas y el Puerto Fluvial.

El palacio de la Aljafería aporta otro capítulo esencial. Esta fortaleza islámica del siglo XI, posteriormente transformada por reyes cristianos, reúne arcos, patios y decoración que explican la mezcla cultural aragonesa. Hoy alberga las Cortes de Aragón.

Para una mirada más local, el barrio de La Magdalena conserva calles estrechas, librerías y bares; el Tubo, junto a la plaza de España, concentra tabernas tradicionales.

También vale la pena visitar el Mercado Central, edificio modernista restaurado, para observar el pulso gastronómico de la ciudad.

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Qué comer en Zaragoza

La cocina zaragozana se disfruta especialmente de tapeo. El ternasco de Aragón, cordero joven asado o preparado en chuletas, es su plato más representativo. También son habituales las migas, el bacalao al ajoarriero y los huevos rotos con productos locales.

En las barras del Tubo, la tapa permite probar recetas breves y elaboradas sin convertir cada comida en un ritual formal.

Para el postre, destacan las frutas de Aragón, confitadas y cubiertas de chocolate, y el adoquín del Pilar, un caramelo de gran tamaño asociado a las fiestas locales.

Los vinos de Cariñena y Somontano son buenos acompañantes.

Mejor época para viajar a Zaragoza

La primavera y el otoño ofrecen temperaturas más agradables para caminar. El verano puede ser muy caluroso, aunque las noches y la agenda cultural mantienen actividad. En invierno hace frío y el viento, conocido como cierzo, puede sentirse con fuerza.

Octubre transforma la ciudad durante las Fiestas del Pilar, con conciertos, ofrendas florales y gran afluencia de visitantes: es una fecha atractiva para vivir la tradición, pero conviene reservar alojamiento con anticipación.

Dos noches permiten conocer los principales monumentos; tres días dan margen para museos y una excursión al monasterio de Piedra o a las bodegas de Cariñena.

Comer de tapas suele ser una alternativa asequible, mientras que reservar con tiempo el AVE y el hotel ayuda a reducir el costo de la escapada.