Viajes
29 de septiembre de 2026 a la - 15:35

Europa en 10 días: rutas imperdibles para tu primer viaje

Turistas visitan el Panteón, uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma, en Roma, Italia.
Turistas visitan el Panteón, uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma, en Roma, Italia.Shutterstock

¿Primera vez en Europa? Un viaje de 10 días bien organizado alcanza para recorrer ciudades emblemáticas, conocer distintas culturas y disfrutar experiencias únicas. Te presentamos tres itinerarios ideales para descubrir lo esencial del continente sin perderte nada.

Por ABC Color
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Ruta 1: lo clásico – París, Londres y Roma

Día 1-3: París. Comenzá en la “Ciudad Luz”. Recorré la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, Notre Dame y disfrutá de un paseo por el río Sena. Dedicá una tarde al barrio de Montmartre y probá la gastronomía local.

Turista posa con la Torre Eiffel de fondo, París, Francia.
Turista posa con la Torre Eiffel de fondo, París, Francia.

Día 4-6: Londres. Viajá en tren Eurostar hasta Londres. Visitá el Big Ben, la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham y el British Museum. No olvides un tradicional afternoon tea y pasear por el barrio de Notting Hill.

Casas del Parlamento con el Big Ben y autobuses de dos pisos en el puente de Westminster, Londres, Reino Unido.
Casas del Parlamento con el Big Ben y autobuses de dos pisos en el puente de Westminster, Londres, Reino Unido.

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Día 7-10: Roma. Vuelo a Roma o conexión rápida. Admirá el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi y el Vaticano. Relajate en sus plazas y probá la auténtica pasta italiana antes de regresar.

La fontana Di Trevi, en Roma, Italia.
La fontana Di Trevi, en Roma, Italia.

Ventaja: conexiones directas y atractivos de primer nivel mundial.

Ruta 2: capitales imperiales – Madrid, París y Berlín

Día 1-3: Madrid. Comenzá la aventura en la capital española. Descubrí el Museo del Prado, el Parque del Retiro y la histórica Plaza Mayor. Disfrutá de tapas y la movida noche madrileña.

Las obras "Saturno devorando a su hijo" de Rubens (i) y Francisco de Goya (d), expuestas juntas por primera vez en la muestra "Reencuentro".
Las obras "Saturno devorando a su hijo" de Rubens (i) y Francisco de Goya (d), expuestas juntas por primera vez en la muestra "Reencuentro", en el Museo del Prado.

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Día 4-6: París. Vuelo corto a París. Repetí los imprescindibles (Louvre, Torre Eiffel, barrio Latino) y sumá una excursión a Versalles.

La Galería de los Espejos (Galerie des Glaces) del Palacio Real de Versalles, en Francia.
La Galería de los Espejos (Galerie des Glaces) del Palacio Real de Versalles, en Francia.

Día 7-10: Berlín. Vuelo a Berlín. En la capital alemana explorá la Puerta de Brandeburgo, el Muro de Berlín y el Museo de Pérgamo. Paseá por sus mercados y barrios alternativos.

Puerta de Brandenburgo, antigua puerta de entrada a Berlín.
Puerta de Brandenburgo, antigua puerta de entrada a Berlín.

Ventaja: diversidad cultural e histórica, ideal para amantes de los museos.

Ruta 3: encanto mediterráneo – Barcelona, Niza y Roma

Día 1-4: Barcelona. Dedicá varios días a la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Rambla. Disfrutá la playa y los sabores catalanes.

Iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.
Iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.

Día 5-7: Niza y la Costa Azul. Viajá en tren o avión a Niza. Explorá la Promenade des Anglais, el casco antiguo y haz una escapada a Mónaco o Cannes.

Promenade des Anglais.
Promenade des Anglais.

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Día 8-10: Roma. Finalizá en Roma, con su incomparable mezcla de historia antigua y modernidad.

Ventaja: clima agradable, paisajes costeros y gastronomía espectacular.

Consejos para un primer viaje a Europa

  • Transporte: aprovechá los trenes de alta velocidad y vuelos low cost entre ciudades principales.
  • Alojamiento: reservá con anticipación, sobre todo en temporada alta.
  • Equipaje: llevá solo lo imprescindible; moverse ligero facilitará los traslados.
  • Seguro y documentos: llevá pasaporte vigente, seguro de viaje y consultá requisitos de visado según nacionalidad.

Un itinerario de 10 días puede ser suficiente para quedar cautivado por Europa. Planificá bien tu ruta, priorizá tus intereses y preparate para una experiencia que, probablemente, querrás repetir. ¡Buen viaje!