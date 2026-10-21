Playas seguras para viajar con niños: destinos con aguas calmas, servicios y naturaleza

Mansa de Punta del Este, Uruguay

La Playa Mansa se extiende sobre la bahía de Punta del Este, frente al Río de la Plata. Su orientación la protege del oleaje atlántico que caracteriza a La Brava, por lo que suele ser una de las opciones más elegidas por familias con chicos pequeños.

En verano cuenta con sectores vigilados, paradores, alquiler de sombrillas y servicios cerca de la arena. Las aguas son poco profundas en buena parte de la costa, aunque siempre conviene respetar las banderas y las indicaciones de los guardavidas. Al atardecer, el paseo por la rambla y el puerto suma una actividad simple fuera de la playa.

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Se llega desde Montevideo por ruta en unas dos horas; el aeropuerto de Punta del Este está a pocos kilómetros. La temporada de playa va de diciembre a marzo, con enero como mes más concurrido. Para un viaje más sereno, febrero y los primeros días de marzo suelen ofrecer buen clima y menos movimiento.

Mar de las Pampas y Las Gaviotas, Argentina

Al sur de Villa Gesell, Mar de las Pampas y Las Gaviotas proponen una costa de dunas y bosque, con un ritmo más pausado que los grandes balnearios bonaerenses. No son playas sin olas, pero sus sectores con guardavidas, señalización y menor densidad urbana resultan atractivos para familias que buscan espacio y servicios sin el movimiento de Pinamar o Mar del Plata.

El valor del destino está también fuera del agua: senderos de arena entre pinos, heladerías, plazas y paseos cortos permiten organizar días de playa sin depender exclusivamente del mar. Conviene elegir alojamiento cerca del centro o de un acceso vigilado, ya que las distancias por calles de arena pueden ser incómodas con cochecito.

Se accede en auto desde Buenos Aires por la Ruta 2 y la Ruta 11, en un viaje de alrededor de cuatro horas y media. La mejor época es entre diciembre y febrero. En marzo, el mar conserva temperatura agradable y las playas recuperan calma.

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Bombinhas, Brasil: bahías para entrar al agua sin apuro

En el litoral de Santa Catarina, Bombinhas reúne pequeñas bahías de agua habitualmente calma y transparente. Bombinhas, Canto Grande y la playa de Mariscal —esta última más abierta al mar— ofrecen perfiles distintos, por lo que es posible escoger según la edad de los chicos y las condiciones del día.

La playa central de Bombinhas tiene restaurantes, supermercados, farmacias y alojamientos a distancia caminable. Para familias, esa cercanía reduce traslados y facilita las pausas. Canto Grande, en cambio, tiene un ambiente más residencial y vistas hacia una bahía protegida, adecuada para kayak o paddle en jornadas sin viento.

El aeropuerto más cercano es el de Navegantes; desde allí hay cerca de 70 kilómetros por ruta. También puede llegarse desde Florianópolis. El verano brasileño, de diciembre a marzo, es cálido y húmedo; noviembre y abril son alternativas con menos visitantes, aunque el tiempo puede ser variable.

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Al elegir una playa segura, la recomendación principal es buscar puestos de guardavidas activos, consultar el estado del mar antes de entrar y preferir sectores concurridos y señalizados. Las condiciones cambian incluso en costas de aguas calmas: la bandera del día y la indicación local deben prevalecer sobre cualquier planificación previa.