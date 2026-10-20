Verano y “El Niño”: ¿el clima afectaría a la temporada alta en Itapúa?

La crecida del río Paraná causó anegamientos en las playas y puertos del noreste de Itapúa y sembró la preocupación de que los lugares turísticos más emblemáticos de la región no estén a punto para la temporada alta de verano.

Las principales playas son las de Encarnación y Carmen del Paraná, las cuales se encuentran dentro del embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY); es decir, el nivel del río está controlado en la cota 83.

En ese sentido, no se registraron daños de relevancia en estas playas. No obstante, las previsiones del fenómeno “El Niño” estiman que las precipitaciones intensas permanezcan hasta inicios de 2027.

Las continuas lluvias podrían desalentar al turista a elegir destinos en los cuales la playa y las aguas recreativas son el principal atractivo. También las tormentas con tiempo severo constituyen un elemento de cuidado a la hora de escoger actividades al aire libre.

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Turismo alternativo

La secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa, Verónica Stefani, explicó que el departamento cuenta con la infraestructura y la oferta turística necesarias para satisfacer las necesidades. En ese sentido, detalló que buscarán fortalecer los emprendimientos de turismo alternativo.

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Entre ellos mencionó las Misiones Jesuíticas, los circuitos rurales, los museos, el chipa apo, el circuito de la miel y los espacios culturales de los distritos de la región.

Puntualizó que la asunción de nuevas autoridades comunales será crucial para coordinar acciones e impulsar las iniciativas locales con cada distrito. Esto, con el objetivo de potenciar los productos turísticos como alternativa de desarrollo.

Stefani detalló que, en paralelo, continuarán con el proyecto de los Tesoros Añua, que busca potenciar los productos característicos de cada distrito con potencial turístico.

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Turismo y movimiento económico

Según la Encuesta Nacional de Turismo Interno del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el departamento recibió 219.699 turistas internos en 2022, ubicándose entre los territorios más visitados del país. La temporada de verano 2025-2026 dejó una inyección estimada de US$ 30 millones y más de 1.000 empleos directos.

Este año se habilitaron cerca de 15 nuevos hoteles y muchos de los prestadores de servicios remodelaron sus infraestructuras para albergar una mayor cantidad de habitaciones y adaptarlas a los requerimientos del público. La oferta hotelera de la región creció cerca del 10% con relación a 2025, alcanzando una disponibilidad de 6.000 camas.

Durante la temporada alta, la ocupación supera el 70%. Las semanas de mayor demanda son las de Año Nuevo y las del Carnaval Encarnaceno. El sector extrahotelero cuenta con una disponibilidad de 5.000 camas.