Darjeeling, India: té, trenes de montaña y vistas al Himalaya

Darjeeling está en el estado de Bengala Occidental, al noreste de India, a unos 2.000 metros de altura en las estribaciones del Himalaya. Su identidad se construyó alrededor del té: las laderas que rodean la ciudad producen una de las variedades más reconocidas del mundo.

Pero el paisaje explica buena parte de la visita. En días despejados, la cordillera del Kanchenjunga —la tercera montaña más alta del planeta— domina el horizonte. La ciudad, además, conserva edificios de época británica, monasterios budistas y una vida cotidiana atravesada por las culturas lepcha, bhutia y gorkha.

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Cómo llegar a Darjeeling

El aeropuerto más próximo es Bagdogra (IXB), cerca de Siliguri, con conexiones desde Delhi, Calcuta y otras ciudades indias. Desde allí, Darjeeling se alcanza por ruta en unas tres a cuatro horas, según el tránsito y el clima.

La alternativa ferroviaria habitual es llegar a New Jalpaiguri (NJP). Desde esa estación salen taxis y jeeps compartidos. También parte el célebre Darjeeling Himalayan Railway, conocido como Toy Train: su trayecto es lento, pero permite entender por qué esta línea, inaugurada en el siglo XIX, fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Qué ver y hacer: del amanecer al té de altura

El amanecer en Tiger Hill es una de las experiencias más buscadas. Antes de que salga el sol, viajeros y residentes se reúnen para ver cómo cambia de color el Kanchenjunga; con excelente visibilidad, también puede distinguirse el Everest a lo lejos. Conviene salir temprano y asumir que las nubes forman parte de la escena.

En el centro, Chowrasta y The Mall concentran paseos, librerías, puestos de comida y cafés. Es un buen punto para observar el ritmo local y caminar hasta Observatory Hill, un lugar de culto compartido por tradiciones hindúes y budistas.

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Para comprender la relación de la región con las grandes cumbres, el Himalayan Mountaineering Institute exhibe expediciones, equipos y la historia del alpinismo indio. Junto a él, el zoológico Padmaja Naidu trabaja con especies de altura como el panda rojo y el leopardo de las nieves.

Las visitas a plantaciones como Happy Valley Tea Estate, cuando están disponibles, acercan el proceso detrás de una taza de Darjeeling: desde la hoja recién cosechada hasta los distintos grados de oxidación y aroma. La Pagoda de la Paz japonesa, en cambio, ofrece una pausa silenciosa entre pinos y niebla.

Mejor época para viajar a Darjeeling

De marzo a mayo hay temperaturas agradables, vegetación intensa y mayor actividad en las plantaciones. Octubre y noviembre suelen ofrecer las mejores vistas de montaña tras el monzón, aunque las noches son más frías.

Entre junio y septiembre llueve con frecuencia: el paisaje se vuelve muy verde, pero la niebla limita las panorámicas y las lluvias pueden demorar los traslados por carretera.

De diciembre a febrero hace frío, con menos visitantes y mañanas especialmente nítidas cuando el tiempo acompaña.

Información útil para organizar el viaje

Tres días permiten conocer Darjeeling con calma; cuatro o cinco suman plantaciones, monasterios y excursiones a Kurseong, Mirik o Kalimpong.

El centro se recorre a pie, aunque sus pendientes exigen ritmo tranquilo; para distancias mayores funcionan taxis y jeeps compartidos.

El idioma más extendido es el nepalí, junto con bengalí, hindi e inglés.

La moneda es la rupia india.

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Darjeeling puede adaptarse a presupuestos medios: las habitaciones sencillas parten aproximadamente de 2.000 rupias por noche, mientras que hoteles históricos y vistas privilegiadas elevan el costo.

Reservar alojamiento y tren con anticipación resulta aconsejable en primavera y otoño.