Qué hacer en Da Nang: playas, montañas y excursiones por Vietnam

Dónde queda Da Nang y por qué visitarla

Da Nang está en el centro de Vietnam, sobre el mar de China Meridional, entre Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Es la tercera ciudad más grande del país, pero conserva un ritmo más relajado que las grandes metrópolis vietnamitas.

Su atractivo está en una geografía poco común: playas extensas frente a una ciudad moderna, montañas de piedra caliza a pocos kilómetros y rutas sencillas hacia algunos de los grandes sitios históricos del país.

Es un destino indicado para quienes buscan planificar un viaje por Vietnam con base cómoda, buena conectividad y una combinación de descanso, gastronomía y excursiones culturales.

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Cómo llegar a Da Nang

El Aeropuerto Internacional de Da Nang (DAD) queda a unos 3 kilómetros del centro y recibe vuelos domésticos frecuentes desde Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, además de conexiones regionales desde ciudades asiáticas como Bangkok o Singapur. Desde el aeropuerto, un taxi o un vehículo solicitado por Grab suele llevar entre 15 y 25 minutos hasta la zona de playa.

También se puede llegar en tren por la línea que une el norte y el sur de Vietnam. El tramo entre Hué y Da Nang, bordeando el paso de Hải Vân, es uno de los recorridos ferroviarios más panorámicos del país.

Qué ver y qué hacer en Da Nang

La playa de My Khe es el eje costero de la ciudad: varios kilómetros de arena clara, restaurantes informales y un paseo ideal para caminar al amanecer, cuando los habitantes practican tai chi o se bañan antes de empezar la jornada.

Más al norte, la península de Sơn Trà ofrece una ruta de curvas, miradores sobre la bahía y vegetación tropical; allí se alza la pagoda Linh Ứng, reconocible por su estatua blanca de la diosa de la misericordia.

Las Montañas de Mármol, al sur de Da Nang, explican otra cara del destino. Son cinco elevaciones de piedra caliza con cuevas, santuarios budistas y escaleras que conducen a panorámicas de la costa.

La visita permite entender la tradición artesanal de la zona, aunque conviene reservarse para las tiendas de mármol cercanas: muchas piezas no proceden de estas montañas protegidas.

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En el centro, el río Hàn organiza la vida nocturna. El Puente del Dragón, iluminado por la noche, se convirtió en un símbolo urbano; los fines de semana suele atraer a visitantes por su espectáculo de agua y fuego.

Para una mirada más local, el mercado Hàn reúne frutas tropicales, café, especias y puestos de comida rápida.

Da Nang funciona además como base para Hoi An, a unos 30 kilómetros. Su casco histórico de casas mercantes, faroles y canales se disfruta especialmente al caer la tarde.

Hué, antigua capital de la dinastía Nguyễn, está a unas tres horas por ruta o tren.

Mejor época para viajar a Da Nang

De febrero a mayo suele ser el período más equilibrado: hay menos lluvias, temperaturas cálidas y buenas condiciones para playa y excursiones.

Entre junio y agosto hace más calor y aumenta la afluencia de turismo local.

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De septiembre a enero llega la temporada de lluvias, con posibilidad de tormentas y tifones, especialmente entre octubre y noviembre.

Información útil para organizar el viaje

Tres noches permiten conocer Da Nang y hacer una excursión a Hoi An; cinco días dan margen para sumar Hué o la península de Sơn Trà.

La zona de My Khe resulta práctica para alojarse cerca del mar, mientras que el centro facilita el acceso a mercados, restaurantes y transporte.

La moneda es el dong vietnamita (VND).

Da Nang sigue siendo relativamente accesible: una comida local puede costar entre 2 y 5 dólares, y los taxis o Grab son económicos para trayectos urbanos.

Grab es la opción más simple para moverse, aunque alquilar una moto permite explorar la costa si se cuenta con experiencia.

El idioma oficial es el vietnamita; en hoteles, cafeterías y áreas turísticas suele haber atención básica en inglés.