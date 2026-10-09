Trenes panorámicos: 6 rutas para disfrutar de paisajes inolvidables

Los viajes en tren panorámico destacan especialmente por sus vistas espectaculares, cruzando montañas, ríos y campos a través de rutas ferroviarias diseñadas para maravillar a los aventureros. Ofrecen una manera incomparable de experimentar algunos de los paisajes más memorables del mundo y cada ruta no solo ofrece belleza natural, sino también una oportunidad para relajarte y disfrutar de una experiencia de viaje más pausada y significativa.

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Ya sea atravesando montañas nevadas, cruzando desiertos áridos o surcando ríos sinuosos, estos trenes aseguran que el viaje sea tan impresionante como el destino.

Cuáles son los mejores trenes panorámicos para viajar

Glacier Express en Suiza. Famoso por ser uno de los trenes más lentos del mundo, pero esto solo significa que tendrás más tiempo para disfrutar del impresionante paisaje alpino suizo. Esta ruta conecta Zermatt con St. Moritz, cruzando alrededor de 291 puentes y 91 túneles.

La ruta incluye un paso por el viaducto de Landwasser, un impresionante puente que culmina en un túnel de roca, ofreciendo una vista espectacular que es el clímax del recorrido.

El Tren a las Nubes en Argentina. Este tren ofrece una experiencia única al elevarse hasta los 4,220 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta, Argentina. Con su recorrido a través de los Andes, este tren muestra la rica geografía de la región, desde vastos desiertos hasta altas montañas.

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El viaducto La Polvorilla, donde el tren parece flotar sobre las montañas, es una experiencia emocionante y un lugar perfecto para admirar el paisaje sudamericano.

TranzAlpine en Nueva Zelanda. Atravesando la Isla Sur de Nueva Zelanda, el TranzAlpine es conocido por su diversidad paisajística. El recorrido se extiende desde Christchurch hasta Greymouth, cruzando los Alpes del Sur y ofreciendo vistas de exuberantes selvas, ríos cristalinos y montañas nevadas.

El paso por el Parque Nacional Arthur’s Pass, donde la naturaleza se combina con la ingeniería humana ofrece un espectáculo visual sin igual.

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Rocky Mountaineer en Canadá. Considerado uno de los viajes en tren más lujosos del mundo, el Rocky Mountaineer ofrece varios itinerarios, todos centrados en mostrar la belleza espectacular de las Montañas Rocosas canadienses. Sus vagones con techos de vidrio permiten disfrutar de vistas panorámicas del paisaje.

El cruce por los acantilados de Fraser Canyon y la espiral de Kicking Horse son solo algunos de los asombrosos momentos en el trayecto.

Bernina Express en Suiza e Italia. Cruza los Alpes desde Suiza hacia Italia, conectando Coira con Tirano. Este viaje es famoso por sus vistas variadas, desde glaciares hasta palmeras, en un mismo día.

La espectacular vista desde lo alto del Paso de Bernina, donde se puede apreciar la mezcla de nieve eterna con el verdor del verano, es un punto fuerte del recorrido.

Tren da Serra en Brasil. Ofrece un recorrido impresionante a través de la Mata Atlántica, conectando Curitiba con Morretes en Brasil. Esta ruta se caracteriza por sus exuberantes paisajes verdes, con una rica biodiversidad y fabulosas vistas de la costa atlántica.

El paso por el puente São João, que ofrece una vista impresionante del cañón cubierto de vegetación, es una experiencia memorable para quienes buscan la belleza natural sudamericana.