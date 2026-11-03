ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Viajes
03 de noviembre de 2026 - 14:35

La feria World Travel Market de Londres acoge más de 4.100 expositores de 185 países

Imagen sin descripción

Londres, 3 nov (EFE).- El World Travel Market (WTM), considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo, arrancó este martes en Londres su 46.ª edición y acogerá las propuestas turísticas de más de 4.100 expositores provenientes de 185 países.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bajo el lema 'Resiliencia, recuperación y reinvención: la próxima era de los viajes globales', el WTM se convertirá hasta el próximo jueves en el centro neurálgico de la industria turística global y se espera que unos 46.000 visitantes acudan al centro de convenciones ExCEL de la capital británica para la ocasión.

El World Travel Market confía en que la edición de este 2026 sea la mayor de su historia y aspira a superar las cifras del año pasado, cuando el evento generó un total de 2.200 millones de libras en acuerdos comerciales (más de 2.600 millones de euros al cambio actual).

Entre las principales novedades de la feria este año está el nuevo escenario Wanderlust, que albergará charlas y mesas redondas especializadas sobre el sector o sobre destinos turísticos durante los tres días del evento, así como el espacio WTM Travel Tech, dedicado a explorar cómo la tecnología está transformando el turismo y los viajes.

España llega a esta WTM con un lugar destacado, no solo en lo que se refiere a espacio físico, pues las ofertas turísticas del país y sus comunidades autónomas ocupan prácticamente la mitad de uno de los pabellones, sino también como el primer patrocinador de accesibilidad de la historia de la feria londinense.

Bajo el lema 'Spain, a country for all' (España, un país para todos), la Oficina de Turismo de España busca reforzar en esta cita su reputación como un destino turístico accesible y acogedor para las personas con discapacidad. Entre las propuestas físicas que se entregaron a los visitantes, se incluyó un mapa del país en braille.

La delegación del Gobierno de España presente en la WTM estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, junto con el director general de Turespaña, Miguel Sanz, y la directora de Paradores, Raquel Sánchez.

En paralelo, otras regiones y territorios del país también presentaron a lo largo de este martes sus diferentes propuestas turísticas.

Destacó en especial la presencia balear, con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y eventos dedicados a Mallorca, Menorca, Palma o Calvià; así como la de Andalucía y la de Castilla La-Mancha, aunque con una delegación reducida tras el reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Mañana, miércoles, se espera la visita del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar