Uruguay se presenta en el World Travel Market de Londres como una "reserva de calma y paz"

En su regreso a la cita turística de la capital británica después de 10 años de ausencia, la delegación uruguaya estuvo encabezada por el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni; la gerente de Marca País de Uruguay XXI, Larissa Perdomo, y el embajador de Uruguay en el Reino Unido, Luis Bermúdez, entre otros representantes.

"Uruguay se presenta como una reserva de calma, de seguridad, de paz y de libertad", expresó el ministro Menoni en el acto de presentación del stand uruguayo en el centro de convenciones ExCEL de Londres, donde además defendió que el país es el "más democrático de Latinoamérica" y tiene "muchísimo que ofrecer".

Más allá del predominante turismo de sol y playa, Uruguay busca diversificar su oferta turística y potenciar las experencias culturales, como su patrimonio histórico, su carnaval (considerado el más largo del mundo) o su danza candombe; sus productos gastronómicos, además del turismo de naturaleza en zonas rurales como Artigas o Rivera, fronterizas con Brasil.

"En 400 o 500 kilómetros, de punta a punta del país, tenemos playas, tenemos dunas, parques nacionales y áreas protegidas", sostuvo la gerente de Marca País de Uruguay XXI.

El ministro admitió que, actualmente, el turismo uruguayo es "dependiente" de los visitantes procedentes de países vecinos (solo Brasil y Argentina aportaron el 65 % de los turistas totales el año pasado), por lo que buscan expandirse no solo en la región latinoamericana, sino también en mercados extrarregionales, con especial atención a Europa y Norteamérica.

Con una estrategia de incentivos económicos para las aerolíneas que ofrezcan nuevas rutas con Uruguay, confían en incrementar la frecuencia y elevar la oferta de vuelos directos con países como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos o el Reino Unido.

Por su parte, Perdomo apunta a que Uruguay, que con la agencia Uruguay XXI colabora con EFE en la difusión de este contenido, se está convirtiendo en un destino que muchos, como los británicos o los estadounidenses, eligen para retirarse tras su jubilación, al tratarse de un lugar "apacible, con calidad de vida, seguro, sin desastres naturales y sin terrorismo".

Con la tranquilidad como una de sus principales señas de identidad, Uruguay aspira a conquistar a los más de 45.000 asistentes de la WTM y a todos aquellos que buscan una forma más relajada de viajar.

"Si están pensando en venir a Sudamérica, que se den la oportunidad de pasar unos días en Uruguay (...). El único peligro es que si están más de 5 o 6 días van a querer volver, pero si están más de una semana se van a enamorar y se van a querer quedar", bromeó Menoni.