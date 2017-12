Audios filtrados y sus golpes históricos

En noviembre se destapó la olla, y una muy sucia. Salían a luz audios en los que se oían cómo la clase política, en la persona del senador Óscar González Daher, negociaba con jueces y fiscales decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El pasado 6 de noviembre la radio ABC Cardinal había difundido los primeros audios en los cuales sonaba fuerte un nombre: Raúl Fernández Lippmann. Este era el secretario del senador colorado cartista Óscar González Daher, titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

En uno de los audios se escucha a Fernández Lippmann hablar con la fiscala Karina Giménez sobre una denuncia que la misma tenía en el JEM y cómo podían resolverlo a su favor. En otro, por ejemplo, el citado funcionario del Jurado conversa con la fiscala Nadine Portillo sobre la posibilidad de extender un litigio por la propiedad de unas tierras entre la firma Victoria S.A. y la Secta Moon, un proceso que se dilata desde hace varios años. Era unos de los primeros casos salidos a flote.

Mientras González Daher no daba declaraciones a la prensa en ese momento, Santiago Peña, candidato a Presidente por el oficialismo colorado, había destacado la figura del citado senador, durante un acto político en las seccionales coloradas de Luque el 10 de noviembre pasado. Sostuvo que el senador recibe piedras como todo “árbol que da frutos”.

Pero el contenido de los audios seguía generando repudio de la ciudadanía y de diversos sectores políticos, por lo cual el Senado convocó sesión extra el 15 de noviembre para tratar una sanción de sesenta días a González Daher, que no prosperó al no contar con el número necesario de votos. Los colorados cartistas y liberales llanistas, los oviedistas y los del Frente Guasu apañaron en esa oportunidad que González Daher no fuera apartado del Jurado.

En la citada sesión, el polémico senador cartista aseveró que era inocente y que la prueba era que en los audios filtrados hasta ese día no se lo escuchaba a él, sino solo a Fernández Lippmann, de quien intentó desligarse, alegando que apenas lo conoce.

Aparecieron audios de Daher

Sin embargo, el 14 de diciembre radio ABC Cardinal difundió nuevos audios en los que González Daher plantea a una jueza un trato de favor a un antiguo intendente de Mariano Roque Alonso, Walberto Zárate, también oficialista, acusado de desfalco, entre otras conversaciones que demostraban cómo el sistema judicial del país era manipulado al interés del senador cartista, con la complicidad de magistrados y fiscales.

En los audios también aparecía cada vez más el abogado Carmelo Caballero, quien estaría involucrado en la rosca de tráfico de influencias para favorecer a sus clientes. Se escuchan al abogado y a Fernández Lippmann “negociar” varias causas, incluso la quema del Congreso, y señala que supuestamente José Ortíz, gerente de la tabacalera de Cartes, hasta ofrecía dinero por cada manifestante imputado por la citada causa.

Los audios salpicaron a varios como también al senador del Unace, Jorge Oviedo Matto, senador Adolfo Ferreiro, diputado Oscar Tuma, contralor Enrique García, abogados, ministros de la Corte, jueces y fiscales. Incluso se menciona al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Para intentar calmar las aguas, el 15 de diciembre en horas de la noche apareció una nota de renuncia de González Daher como miembro del Jurado. La medida no detuvo la decisión ya tomada por la mayoría en la Cámara Alta. En la sesión del 16 de diciembre, el Senado votó a favor de una sanción de dos meses al senador.

Como se mencionó, todo esto ocurría en la víspera de las elecciones internas de los partidos políticos, entre ellos el Partido Colorado, donde González Daher buscaba una candidatura al Senado para las generales de 2018. Figuraba en el número tres de esa lista por Honor Colorado, el movimiento que lidera el presidente Horacio Cartes, que ocupaba el primer lugar.

A esa altura del mes, la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una auditoría a todos los casos mencionados en los audios, para cotejar si efectivamente había “mano negra” detrás. En las carpas coloradas del oficialismo, los encargados de Santiago Peña anunciaron que el mismo no hablaría con la prensa hasta el día de las elecciones, el 17 de diciembre, pues sabía que la prensa le pediría su opinión sobre González Daher.

En las elecciones de aquel domingo Santiago Peña fue derrotado ante Mario Abdo Benítez, candidato de Colorado Añetete, por una diferencia de casi 85.000 votos. En el Partido Colorado se admitió que el escándalo de los audios y la presencia en la lista de González Daher influyó en la derrota del candidato oficialista.

Expulsan a Daher del Senado

En ese contexto se dio la sesión del Senado del 22 de diciembre, en la que González Daher fue destituido con los votos de esa disidencia colorada y liberales llanistas y no llanistas, PDP y del Frente Guasu.

Se aplicó por primera vez en la historia paraguaya el artículo 201 de la Constitución Nacional, que castiga con la pérdida de investidura a un legislador por el “tráfico fehaciente de influencias”.

Cuando era inminente la expulsión del senador cartista, este remitió en la fecha de la citada sesión una nota de renuncia al cargo de legislador, para así tener una “salida decorosa”, pero no fue tenida en cuenta.

En horas de la noche de ese 22 de diciembre la Fiscalía presentó imputación contra Fernández Lippmann y llamó a declarar además a su exjefe, Óscar González Daher.

Varios otros fiscales y abogados fueron llamados a declarar sobre el caso tráfico de influencias en el Jurado, investigación que está a cargo de los fiscales Francisco Torres y Federico Corvalán.

Renuncia Oviedo Matto

Pero la postura en el Senado continuó. Es así que el 26 de diciembre se convocó a una sesión extraordinaria para tratar la suspensión de Jorge Oviedo Matto por 60 días, sin goce de sueldo, para luego expulsarlo del Senado a través del despojo de su investidura.

Sin embargo Oviedo Matto ante la plenaria informó que renuncia al cargo de Senador Nacional e imploró que “no lo humillen como han hecho con Óscar González Daher”.

Finalmente, y con apoyo de senadores colorados disidentes, se votó solo por aceptar su renuncia. Esa misma tarde asumió su suplente, Ana María Palacios.

¿Cómo queda González Daher?

El marco político abierto tras esas internas, que desembocó en esa remoción, plantea al Partido Colorado el dilema de qué hacer con González Daher si resulta elegido como candidato al Senado para 2018. El tribunal electoral colorado tiene previsto dar a conocer en los primeros días de enero el resultado de las listas de candidatos al Congreso votadas en las internas.

Los dos sectores del partido, el de Cartes y el de Abdo Benítez, están obligados a pactar consensos para acudir unidos a las generales de abril del año entrante. Una exigencia del sector de Cartes de mantener a González Daher en la lista al Senado no parece plato del gusto de Abdo Benítez, que votó por la destitución de González Daher y que tiene en la reforma judicial uno de los pilares de su programa para hacerse con la Presidencia del país en 2018, resalta además la agencia EFE sobre el caso.

Además iría en contra de las expresiones de parte de la ciudadanía, que en las redes sociales ha manifestado su repudio a lo que se ve como una sumisión de la Justicia al poder político y exige reformas estructurales en el sistema judicial. Otro que maneja ese discurso renovador es el candidato a presidente Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el mayor de la oposición, que ya se ha pronunciado por el desmantelamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.