AUDIO. Se reporta la desaparición de una niña indígena en Ciudad del Este

Durante el mediodía de este día, se reportó la desaparición de una niña perteneciente a una comunidad nativa. Es el segundo caso que afecta a una menor de edad de pueblos originarios sumado a lo ocurrido la semana pasada en Pedro Juan Caballero.