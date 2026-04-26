Fútbol
26 de abril de 2026 - 22:57

Julio César Cáceres: “Hay ansiedad por ganar, pero no se está dando. Eso preocupa”.

Julio César Cáceres, entrenador del Sportivo San Lorenzo.
Julio César Cáceres, entrenador del Sportivo San Lorenzo.

El entrenador de Sportivo San Lorenzo, Julio César Cáceres (46 años), analizó la nueva derrota de su equipo y apuntó a la falta de contundencia y a un problema anímico que viene arrastrando el plantel.

Por ABC Color

El técnico fue claro al señalar que el principal déficit está en la ofensiva: “No estamos teniendo fe cuando pisamos el área. Llegamos, pero sin esa convicción para marcar”, explicó, reconociendo que la falta de gol se repite desde hace varias fechas.

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Denis consideró que hubo cierta mejoría en el rendimiento, especialmente en el segundo tiempo, pero que no fue suficiente: “Intentamos mejorar y en algunos pasajes lo hicimos, pero no nos alcanzó. El rival quiso más y en una ocasión concreta nos volvió a golpear”.

Además, asumió su cuota de responsabilidad, aunque también apuntó al plantel: “Yo estoy al frente y absorbo todo, pero cada uno debe asumir su parte si queremos encontrar el camino”.

El DT también hizo referencia al contexto adverso que atraviesa el equipo, con expulsiones, lesiones y constantes cambios en la formación: “Nos han pasado muchas cosas durante el campeonato. Hay jugadores jóvenes, otros que recién se incorporaron y no es fácil sostenerse en Primera en estas condiciones”.

En lo anímico, reconoció que el grupo siente el impacto de los malos resultados: “Hay ansiedad por ganar, pero no se está dando. Eso preocupa”.

De cara a lo que viene, Denis sostuvo que la única salida es el trabajo: “No hay otra fórmula. Hay que seguir insistiendo, corregir errores, hablar mucho con los jugadores y fortalecer el equipo desde lo colectivo. Nadie se salva solo, esto se saca adelante en conjunto”.

San Lorenzo continúa comprometido en la lucha por la permanencia y obligado a sumar en las próximas fechas para revertir su complicada situación.