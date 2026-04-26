Julio César Cáceres: “Hay ansiedad por ganar, pero no se está dando. Eso preocupa”.

El técnico fue claro al señalar que el principal déficit está en la ofensiva: “No estamos teniendo fe cuando pisamos el área. Llegamos, pero sin esa convicción para marcar”, explicó, reconociendo que la falta de gol se repite desde hace varias fechas.

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Denis consideró que hubo cierta mejoría en el rendimiento, especialmente en el segundo tiempo, pero que no fue suficiente: “Intentamos mejorar y en algunos pasajes lo hicimos, pero no nos alcanzó. El rival quiso más y en una ocasión concreta nos volvió a golpear”.

Además, asumió su cuota de responsabilidad, aunque también apuntó al plantel: “Yo estoy al frente y absorbo todo, pero cada uno debe asumir su parte si queremos encontrar el camino”.

El DT también hizo referencia al contexto adverso que atraviesa el equipo, con expulsiones, lesiones y constantes cambios en la formación: “Nos han pasado muchas cosas durante el campeonato. Hay jugadores jóvenes, otros que recién se incorporaron y no es fácil sostenerse en Primera en estas condiciones”.

En lo anímico, reconoció que el grupo siente el impacto de los malos resultados: “Hay ansiedad por ganar, pero no se está dando. Eso preocupa”.

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De cara a lo que viene, Denis sostuvo que la única salida es el trabajo: “No hay otra fórmula. Hay que seguir insistiendo, corregir errores, hablar mucho con los jugadores y fortalecer el equipo desde lo colectivo. Nadie se salva solo, esto se saca adelante en conjunto”.

San Lorenzo continúa comprometido en la lucha por la permanencia y obligado a sumar en las próximas fechas para revertir su complicada situación.