Amado Benjamín Cáceres ya milita en ligas celestiales

Amado Cáceres nació el 31 de marzo de 1945 y se inició en el Sportivo Santa Elena en sus primeros años de futbolista, para emigrar a los 20 hacia Europa. También fue internacional con la selección paraguaya que luego disputó el Mundial de Inglaterra de 1966.

El sábado cerró su vida terrenal para pasar a la gloria eterna, luego de bien vividos 81 años, en sus distintas facetas de jugador, cantante, importador y benefactor.

En su vida futbolística, tras su debut en el fútbol Santa Elena, Departamento de Cordillera, fue transferido al Sportivo San Lorenzo, en el ‘65, jugando menos de dos temporadas, pues ya en 1966 fue fichado por el Hércules C.F. de Alicante, de la Primera División de España.

En el club alicantino permaneció por 3 temporadas, haciéndose sentir también en la Copa del Rey con un gol.

Posteriormente, recaló en el Real Mallorca de la Segunda División, en 1969, colaborando para el ascenso a la principal categoría del fútbol ibérico al final de la temporada. En el club mallorquín jugó por 5 temporadas. Cáceres colaboró para el ascenso del club mallorquín a la principal categoría del fútbol ibérico al final de la temporada.

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Su corta carrera de futbolista llegó a su final en el Club Deportivo Consell de la Primera Regional de las Islas Baleares, en el ‘73.

Tras volver al país prosiguió su vida familiar, e inició otras facetas con las canciones, importaciones laborales y sobretodo, con cantidad de eventos de beneficencia que lo acreditaron como una persona íntegra y de gran corazón.

Don Benjamín es padre de Jorge Cáceres, Coordinador de Inferiores del club Libertad.

Fue grande dentro y fuera de la cancha, y deja un gran vacío en el corazón de sus seres queridos. Sus restos fueron sepultados este domingo. Paz en su tumba.