Ramón Sosa se viste de asistente y el Palmeiras ya apunta a Cerro Porteño

El único festejo de la noche llegó a los 21 minutos, nacido de una combinación precisa. El argentino Agustín Giay lanzó un pase largo desde campo propio que encontró la carrera de Ramón Sosa. El paraguayo, haciendo gala de su potencia, ganó la posición entre los centrales y bajó el balón de cabeza. A pesar de la asfixiante presión defensiva, el oriundo de Maracaná mantuvo la calma y asistió a José Manuel “Flaco” López, quien con un sutil toque de zurda colocó el esférico al palo derecho de Tiago Volpi para sentenciar el marcador.

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El liderazgo del Palmeiras tiene una fuerte presencia nacional. Además de la destacada actuación de “amiguito”, quien fue sustituido a los 86 minutos para permitir el ingreso del uruguayo Emiliano Martínez, el capitán Gustavo Gómez fue una muralla durante todo el encuentro. Por su parte, Mauricio Magalhães también sumó minutos al ingresar a los 58 minutos en reemplazo del goleador de la tarde. En la otra vereda, el delantero paraguayo Isidro Pitta completó todo el partido para el Bragantino, aunque no pudo quebrar la resistencia de la defensa liderada por el “mariscal” guaraní.

Flaco López abre o placar, belo gol. pic.twitter.com/SuaNoevXPK — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) April 26, 2026

Tras consolidar el liderato en Brasil, los compatriotas ya ponen el foco en el plano continental con duelos de altísimo voltaje. El “Verdão” de Sosa, Gómez y Mauricio tendrá que visitar a Cerro Porteño por la tercera ronda del Grupo F de la Copa Libertadores, en un encuentro marcado para este miércoles a las 21:30 en el estadio La Nueva Olla. Por otro lado, el equipo de Isidro Pitta recibirá a River Plate de Argentina en un duelo por la Copa Sudamericana, a disputarse este jueves a las 21:30 en el estadio Cícero de Souza Marques.