ABC AM 730
24 de abril de 2026 - 12:47

AUDIO: Asalto a joyería: allanan vivienda en Itauguá y hallan una pista clave

Seis policías conversan con un hombre sentado en un entorno rural, junto a una motocicleta en el fondo.
La Policía realiza un allanamiento en Itauguá tras el asalto a una joyería en Ñemby, donde se incautó una motocicleta.Pablo Otazú