Escándalo en EE.UU.: soldado que participó de su captura es acusado por apostar sobre Maduro y ganar US$ 400.000

Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke “participó en la planeación y ejecución” de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.

Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, otro por transacción monetaria ilícita y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

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“Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación”, indicó la administración de Donald Trump.

Así fue la operación del soldado Van Dyke

Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos 33.000 dólares en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

“En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente 409.881 dólares”, señaló el Departamento.

Nuestros “uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Apuestas sobre el ataque de Estados Unidos a Irán

A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron 1,2 millones de dólares tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.

No hay arrestos relacionados con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones

“Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (...) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas”, dijo Trump a periodistas el jueves, y añadió: “Nunca estuve muy a favor de eso”.

Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas han acusado a Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.

“La familia Trump ha ganado 4.000 millones de dólares gracias a la presidencia”, escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.