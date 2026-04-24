JEM cesa de sus funciones a relator con supuesto título falso

La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, cesó al abogado Widilfo Arévalo Acevedo en el cargo de Director Gestión Interna, dependiente de la Secretaría General de la institución y también declaró vacante dicho puesto a partir de la fecha, a través de la Resolución JEM N° 184/2026.

Mediante dicho documento, la titular del órgano juzgador dio por finalizado el comisionamiento de Arévalo Acevedo, quien figura como funcionario permanente, específicamente con el cargo de relator de la Corte Suprema de Justicia y que fuera trasladado temporalmente al Jurado.

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La medida se da luego de publicaciones periodísticas que guardan relación al ahora cesado, Widilfo Arévalo Acevedo. Estas además exponen que el mismo percibía en concepto de salario la suma de G. 26 millones mientras ocupaba el cargo de Director de Gestión Interna en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A ello se suma que el mismo había sido comisionado de la Corte, donde era relator, al Jurado, y también las dudas existentes sobre la legalidad de su título de abogado expedido, al igual que con el senador colorado Hernán Rivas, por la Universidad Sudamericana en tan solo tres años.

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Desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados informaron que se seguirán aplicando controles a los legajos de cada uno de los funcionarios, especialmente sobre quienes fueron comisionados a la institución, y según amerite la situación se tomarían medidas similares a la del caso de Widilfo Arévalo.

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Ministro de la Corte pidió informes sobre comisionados

Durante la sesión ordinaria del jueves último, en el punto de asuntos varios, el ministro de la Corte y vicepresidente 1° del JEM Manuel Ramírez Candia, señaló “en función a la imagen institucional de este Jurado y ante la información que se divulga, sobre que habría funcionarios comisionados que ganan sumas considerables, solicitaría informes sobre la cantidad de funcionarios, salarios que corresponden y estos que son comisionados”.

Posteriormente, Ramírez Candia expresó su asombro ante la cifra que se publica como salario mensual, del referido funcionario.

“Me llamó la atención lo que aparece en la prensa, porque son salarios que no condicen con el salario de la mayoría que trabajamos en la función pública”, subrayó Ramírez Candia.