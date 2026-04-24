Policiales
24 de abril de 2026 - 13:47

Comisario intentó meter 100 petacas de caña y un whisky a la cárcel de Tacumbú y fue detenido

Fuentes penitenciarias señalaron que estas imágenes corresponden al momento en el que el comisario Juan José Giménez ingresaba a la cárcel de Tacumbú con su alcohólico cargamento.
Fuentes penitenciarias señalaron que estas imágenes corresponden al momento en el que el comisario Juan José Giménez ingresaba a la cárcel de Tacumbú con su alcohólico cargamento.

Un comisario de la Agrupación Especializada fue detenido en la mañana de hoy cuando se descubrió que intentó introducir a la cárcel de Tacumbú 100 petacas o botellitas de caña y una botella de whisky. El oficial y las evidencias fueron trasladados a la comisaría 4ª de Asunción y el caso fue informado al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Internos.

Por ABC Color

El jefe policial detenido es el comisario Juan José Giménez, quien forma parte del destacamento de la Agrupación Especializada que colabora con la seguridad interna en la cárcel de Tacumbú.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el uniformado llevó la carga de alcohol en un bolso de mano y en una caja envuelta en una bolsa de plástico.

Otra cámara del penal filmó el ingreso del uniformado cargado con el bolso.
Otra cámara del penal filmó el ingreso del uniformado cargado con el bolso.

Tras ser descubierto, el caso fue comunicado a sus superiores y luego al director de Policía de Asunción, comisario general inspector Juan Agüero, quien a su vez comunicó al comandante César Silguero, quien ordenó que el caso sea informado por nota al Ministerio Público y a Asuntos Internos.

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El comisario Juan José Giménez y las botellas de caña fueron remitidos a la comisaría 4ª de Asunción, donde quedaron a cargo de la Justicia.

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