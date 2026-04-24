Comisario intentó meter 100 petacas de caña y un whisky a la cárcel de Tacumbú y fue detenido

El jefe policial detenido es el comisario Juan José Giménez, quien forma parte del destacamento de la Agrupación Especializada que colabora con la seguridad interna en la cárcel de Tacumbú.
De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el uniformado llevó la carga de alcohol en un bolso de mano y en una caja envuelta en una bolsa de plástico.
Tras ser descubierto, el caso fue comunicado a sus superiores y luego al director de Policía de Asunción, comisario general inspector Juan Agüero, quien a su vez comunicó al comandante César Silguero, quien ordenó que el caso sea informado por nota al Ministerio Público y a Asuntos Internos.
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El comisario Juan José Giménez y las botellas de caña fueron remitidos a la comisaría 4ª de Asunción, donde quedaron a cargo de la Justicia.
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