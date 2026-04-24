Comisario intentó meter 100 petacas de caña y un whisky a la cárcel de Tacumbú y fue detenido

Un comisario de la Agrupación Especializada fue detenido en la mañana de hoy cuando se descubrió que intentó introducir a la cárcel de Tacumbú 100 petacas o botellitas de caña y una botella de whisky. El oficial y las evidencias fueron trasladados a la comisaría 4ª de Asunción y el caso fue informado al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Internos.