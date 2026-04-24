Susto para nuevo presidente del IPS: detectan fallas en camioneta que lo trasladaba

El doctor Fretes relató a ABC Color que su chofer percibió que las ruedas necesitaban calibración debido a una llamativa vibración. Al llegar al taller, se percataron de que el problema era que no estaban varias tuercas (prisioneros) de dos de las ruedas del móvil, que pertenece al Instituto de Previsión Social (IPS).

“Yo había prometido que recorrería el país, verificando las unidades del Instituto de Previsión Social, y ahora estoy yendo al Chaco Central (...) Se verificó la camioneta y efectivamente faltaban (las tuercas) y tomé la precaución de filmar porque en este país todos somos mentirosos hasta mostrar lo contrario”, relató en ABC Cardinal.

El doctor contó que su conductor es un militar retirado de la Marina. Gracias a su pericia para detectar la falla en el vehículo se pudo hacer una verificación oportuna antes de un percance rutero que podría haberse generado.

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Analizará tercerizaciones

Con respecto a su viaje al Chaco, el presidente señaló que decidió empezar en esa zona porque ahí hay tres unidades tercerizadas.

“Ayer me enteré de que uno de los canales donde esta institución invierte mucho dinero, hay que verificar y en todo caso auditar esos centros para ver si justifica o no y también si están actuando con transparencia”, declaró.

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El nuevo titular del IPS prometió realizar varios trabajos de saneamiento y empezó pidiendo a los miembros del Consejo que todos pongan sus cargos a disposición. Dentro del gremio, se lo califica como una persona difícil de corromper, por lo cual este incidente registrado con la camioneta en la cual viajaba generó múltiples debates sobre una posible intencionalidad o un accidente casual.

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