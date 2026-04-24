Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur.

No se esperan lluvias hoy en el norte o este del país.

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Sin embargo, las precipitaciones continuarían mañana sábado y se extenderían a la mayor parte del resto del país. El domingo se esperan también lluvias en gran parte del país y tormentas principalmente en el centro y sur.

Leve descenso de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco.

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Los índices bajarían muy levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 25 grados el domingo.