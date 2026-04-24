Clima
24 de abril de 2026 - 05:31

Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas este fin de semana en Paraguay?

Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología indica que existen altas probabilidades de que se produzcan nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas entre hoy y el domingo en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur.

No se esperan lluvias hoy en el norte o este del país.

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Sin embargo, las precipitaciones continuarían mañana sábado y se extenderían a la mayor parte del resto del país. El domingo se esperan también lluvias en gran parte del país y tormentas principalmente en el centro y sur.

Leve descenso de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco.

Los índices bajarían muy levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 25 grados el domingo.