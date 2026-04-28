ABC AM 730
28 de abril de 2026 a la - 20:28

AUDIO: Escándalo en Incan: cae funcionario por venta de turnos y cirugías

Grupo de seis personas en entorno suburbanos, entre ellas un policía y una mujer con blusa roja, junto a dos vehículos.
Un funcionario del Incan es detenido durante una entrega vigilada, por supuesta venta de turnos.Gentileza