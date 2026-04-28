La Chispa: realizan protesta artística en el Panteón de los Héroes contra sentencia

El Centro Cultural La Chispa y más de 100 artistas realizarán una protesta artística en el Panteón de los Héroes hoy a las 19:30.

La comunidad artística sigue con una serie de acciones de protestas pacíficas y artísticas para revertir la condena injusta contra los miembros del Centro Cultural La Chispa.

En la manifestación, que se realizará frente al emblemático Panteón de los Héroes, más de 100 artistas, músicos, literatos, artistas plásticos, performance intervendrán con su arte para denunciar la persecución al centro cultural y a la cultura alternativa en el país.

Algunos de los artistas que participarán son Purahei soul, Culto visual, Passiflorx, Jatere, Sukeban, Nüdo, Stefy ramirez, Lucero Sarambi, Sandía, Mar Pérez , Darlings , Repudio, Vecindad autopsia , Gabriel Cáceres , Sannie, Dead flower, Festi feroz, Gabriel sasanuma, Buscando el sur, Akãngo , Carmen Díaz , Maria Rios, Amelia, David Moreno , Paulo Joaquín , Pachin Centurión, Chicoplastic , 411y, Mi Sueño Postumo, Ana Brisa , Conector Sonoro, Sala la Correa, Mandi’o, Enrry dj , Lost gatos, Las peores, Nambi kui, Al margen del error , Juglaresa, Movimiento Consciente, Sigilos, Índole, Néstor Amarilla, Nhimu teatro entre otros.

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Protesta artística de La Chispa

Agregan que el arte tomará el espacio público con una intervención artística de protesta bajo el lema “Cultura no es Delito”.

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Señalan que es importante recordar que La Chispa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que evidencia que se utilizaron leyes fuera de vigencia y que la condena rompe el Estado de derecho vigente.

El pasado 31 de marzo el Tribunal de Apelación, integrado por Agustín Fernández, Bibiana Benítez y el ahora ya jubilado Delio Vera Navarro ratificó la condena de nueve meses de prisión con suspensión de pena contra Sebastián Coronel, gestor cultural de La Chispa, por supuestos ruidos molestos.

Sin embargo, la sentencia se argumenta en normas ya derogadas, como la ordenanza Nº 183/04 de la Municipalidad de Asunción, que reglamentaba las mediciones de niveles de sonido en base a la Ley de Polución Sonora 1100/97.

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En el 2020, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Ruidos Dañinos, Nº 6390/2020, que derogó la ley por la que condenaron a Coronel y todas sus reglamentaciones, por lo tanto, la ordenanza utilizada en la sentencia no estaba vigente al momento de los hechos.

Condena con leyes derogadas

Agregan que la Ley del 2020 establece un plazo de 6 meses para que las municipalidades determinen cuáles son los niveles de sonido permitidos en cada ciudad y sus zonas y que la Policía Nacional es la encargada de hacer las mediciones mediante un protocolo específico que define cómo y en qué circunstancias deben realizarse las mediciones.

Esto cambió las instituciones encargadas de hacer cumplir la normativa, por lo que la Municipalidad y la Fiscalía quedaron sin esa atribución.

“La Municipalidad de Asunción y la Fiscalía no solo incumplieron lo establecido en la ley al no dictar una nueva reglamentación, sino que durante casi cinco años continuaron aplicando una ordenanza sin vigencia para sancionar y multar. Con estos argumentos, la defensa de Sebastián Coronel recurririó a la Corte Suprema de Justicia denunciando la nulidad del proceso, su ilegitimidad y el carácter injusto de la condena”, concluyen en un comunicado.