ABC AM 730
09 de septiembre de 2026 a la - 17:52

AUDIO: Óscar Denis: “¿Cómo llegamos a seis años sin respuestas?”, lamenta hija

Beatriz y Lorena Denis Bareiro, con camisas blancas, escuchan y hablan en conferencia, rodeadas de micrófonos en un ambiente informal.
Silvana, Beatriz y Lorena Denis Bareiro, hijas del secuestrado Óscar Denis, durante la conferencia de prensa por los seis años cumplidos del secuestro del político liberal.Aldo Rojas