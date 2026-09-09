Palmeiras vence a Liga de Quito pero deja la llave abierta para el desquite

Un muro llamado Gonzalo Valle y el orden ecuatoriano

Las brillantes intervenciones del arquero Gonzalo Valle y el riguroso entramado defensivo de la zaga quiteña evitaron que el marcador fuera mucho más abultado en territorio brasileño. El técnico portugués Abel Ferreira apostó por un esquema de tres centrales, liberando los carriles para el despliegue ofensivo del uruguayo Joaquín Piquerez y el propio Agustín Giay, quienes desbordaron constantemente por las bandas.

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Aun así, LDU supo sufrir con paciencia y encontró en la velocidad de Michael Estrada una vía constante de peligro al aprovechar las espaldas de una zaga local que por momentos lució lenta. De hecho, un error en salida del portero Carlos Miguel casi le cuesta caro a los brasileños, de no ser por un salvador cruce in extremis del argentino Alexander Barboza.

El show de Giay y la ventaja brasileña

La llave se rompió pasada la media hora del primer tiempo, tras una jugada generada por un recuperado Vitor Roque. El exdelantero del Barcelona y del Betis sacó un potente remate con rabia; aunque Valle logró despejar a medias, Agustín Giay apareció con convicción para lanzarse en el aire y cabecear al fondo de la red en el minuto 26, firmando un tanto que terminaría siendo decisivo.

¡¡PERO CLARO, AGUSTÍN!! Giay siguió la jugada a la perfección, capturó el rebote tras el remate de Vitor Roque y, de cabeza, marcó el primero de Palmeiras sobre Liga de Quito.



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En la segunda mitad, el cuadro paulista —recientemente desplazado del liderato en la liga brasileña— buscó ampliar la diferencia con las incursiones de Giay y el colombiano Jhon Arias, quien reclamó sin éxito un penalti tras un forcejeo con Weigandt que el juez venezolano Jesús Valenzuela desestimó. El marcador no se movió más, e incluso Liga de Quito rozó el empate con una acción de Carabalí que Giay despejó providencialmente sobre la línea.

Bajas de peso para la revancha en la altura

El triunfo deja un sabor agridulce en el combinado brasileño no solo por lo corto del resultado, sino también por las ausencias confirmadas para el duelo definitivo del próximo miércoles en los 2.850 metros de Quito. El capitán paraguayo Gustavo Gómez en Palmeiras y el zaguero uruguayo Gian Franco Allala en la U se perderán el choque de vuelta de manera automática por acumulación de tres tarjetas amarillas, obligando a ambos entrenadores a recomponer sus líneas defensivas en un partido que promete máxima tensión.

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Ficha técnica del partido:

Palmeiras (1): Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; Vitor Roque (min. 79, Heittor) y ‘Flaco’ López. Entrenador: Abel Ferreira.

Liga de Quito (0): Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Luis Segovia, Ricardo Adé; Jesús Pretell (min. 61, Richard Mina) , Fernando Cornejo (min. 51, Juan Sebastián Rodríguez) , Janner Corozo, Lucas Rodríguez (min. 61, Alexander Alvarado) , Yerlin Quiñónez (min. 46, José Carabalí) y Michael Estrada (min. 85, Deyverson). Entrenador: Gustavo Álvarez.

Goles: 1-0, min. 26: Giay. Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela amonestó a Estrada, Cornejo, Quiñónez, Gustavo Gómez, Allala, Lucas Evangelista y Bruno Fuchs.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado en el Nubank Parque, en la ciudad brasileña de São Paulo.