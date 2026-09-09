Estas son las zonas bajo amenaza de lluvias y vientos fuertes esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta meteorológica a las 21:45 de este miércoles, y anuncia que las celdas de tormenta continúan ganando fuerza en el este y sureste de la Región Oriental.

El reporte confirma que durante las próximas horas de la noche se aguardan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, la ocasional caída de granizos y ráfagas de viento de gran intensidad.

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Hasta el momento, los departamentos afectados son de Caazapá (zona este), Itapúa (zona este) y Alto Paraná. No se descarta que en las próximas horas la alerta se extienda a otras zonas del país.

Las precipitaciones podrían acumular entre 70 y 100 milímetros de agua y ráfagas capaces de alcanzar e incluso superar los 90 km/h. La inestabilidad climática se mantendrá durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Pronóstico para los próximos días

Según el meteorólogo Alejandro Coronel, para el jueves continuará el ambiente inestable a nivel país. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 17 y 26 °C, mientras que las máximas rondarán entre los 23 y 35 °C.

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Hacia el viernes, la probabilidad de lluvias se mantendrá en forma de chubascos dispersos con ocasionales tormentas eléctricas en varios puntos.

La novedad para el cierre de la semana será el cambio en la dirección de los vientos, que irán rotando progresivamente hacia el sector sur con intensidad moderada, lo que generará un paulatino descenso de la temperatura.