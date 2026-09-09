Olimpia cuestiona el criterio de la Albirroja Sub 20 por la baja de Eduardo Delmás

Desde el campamento franjeado no se cuestiona el orgullo que representa vestir la camiseta de la Albirroja, pero sí se apunta directamente a la disparidad en la gestión de los futbolistas. El malestar se intensifica al contrastar la situación de Delmás con la del mediocampista Carlos Chena, quien sí podrá ser conservado por Cerro Porteño para sus compromisos del torneo Clausura 2026 al no haber sido incluido en la nómina.

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Aunque el Ciclón también aportará jugadores al proceso juvenil —como el lateral Marcelo Chaparro—, en el entorno franjeado la lectura interna es clara: la baja de la baja del talentoso mediapunta, quien se perfila para der el capitán de la Albirroja juvenil, altera la competencia deportiva y perjudica la planificación de Pablo “Vitamina” Sánchez en un tramo exigente, mientras su tradicional rival mantiene una pieza que va emergiendo.

Los partidos que se perderá Edu Delmás

La ausencia del atleta, hijo del representante de futbolistas Jani Delmás y de la ex tenista Larissa Schaerer se hará notar de inmediato en el calendario local. Eduardo Delmás disputará un último encuentro con la camiseta franjeada en la tarde dominical en el estadio Defensores del Chaco, antes de sumarse formalmente a los trabajos de la selección Sub 20, que comanda Antolín Alcaraz.

Debido a su participación en la cita internacional, el futbolista se perderá al menos tres partidos del Decano en el torneo local ante San Lorenzo, Libertad y Nacional. Perder a un jugador que está ganando tanta incidencia en la gestación de los avances del equipo y que se supo ganar su lugar a base de rendimientos superlativos —dejando atrás el simple hecho de ser tenido en cuenta para la sumatoria de minutos en la normativa juvenil de la APF— representa un gran contratiempo para el cuerpo técnico franjeado.

El duelo ante Sportivo Luqueño y la duda de Alfaro

El plantel principal se enfoca en el próximo compromiso de este domingo a las 16:00 frente a Sportivo Luqueño. De cara a este encuentro, la gran novedad en los entrenamientos pasa por la exigencia física a la que será sometido el argentino Juan Fernando Alfaro, durante la práctica de este jueves, tras reponerse de la molestia física. Si el mediocampista logra tener el visto bueno, está para volver a la mitad de la cancha junto al capitán Richard Ortiz, lo que desplazaría a Fernando Cardozo del once inicial.