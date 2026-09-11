ABC AM 730
11 de septiembre de 2026 a la - 13:24

AUDIO: Cartes vuelve a instar a Peña a priorizar la salud y advierte a “traidores”

AME6549. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 11/09/2026.- El presidente de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado, Horacio Cartes, saluda durante la celebración del 139 aniversario del partido, este viernes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME6549. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 11/09/2026.- El presidente de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado, Horacio Cartes, saluda durante la celebración del 139 aniversario del partido, este viernes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino