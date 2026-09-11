Cerro Porteño eleva otra estrella y reafirma su reinado en el futsal

Cerro Porteño volvió a levantar la Copa de la Liga Premium y confirmó, una vez más, su condición de gran dominador del futsal paraguayo. El Ciclón llegó a la revancha con una ventaja de cuatro goles tras el 7-3 de la ida y, aunque Exa Ysaty se impuso 3-2 en el segundo partido, el resultado no alcanzó para modificar el destino del campeonato.

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El global de 9-6 consagró nuevamente al conjunto azulgrana, que sumó la estrella número 11 de su historia en la Liga Premium. La nueva conquista llegó, además, en una noche especial, con el estreno del Arena Juan José Zapag, que recibió a una multitud para acompañar la consagración.

En la revancha, Cerro golpeó primero. A los 17 minutos del primer tiempo, Constantino Vaporaki apareció para marcar el 1-0 y aumentar todavía más la ventaja acumulada.

Exa Ysaty reaccionó en la segunda etapa y logró darle la vuelta al marcador. Alex López igualó a los seis minutos y, apenas un minuto después, Jorge Valdez puso el 2-1 para la “Bordo”.

Cerro no tardó en responder y nuevamente apareció Vaporaki, quien marcó su segundo tanto de la noche para establecer el 2-2. Sin embargo, Exa Ysaty volvió a adelantarse a los 13 minutos, con un gol en contra de Jorge Espinoza, para el definitivo 3-2.

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La victoria de la “Bordo” en la revancha sirvió para cerrar la serie con una sonrisa, pero el gran golpe de Cerro había quedado marcado en el primer enfrentamiento. El 7-3 conseguido en la ida terminó siendo la diferencia determinante para que el Ciclón pudiera celebrar otra vez.

Así, Cerro Porteño mantiene su hegemonía y agrega una nueva estrella a su extensa historia en el futsal paraguayo.