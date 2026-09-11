Emblemas empiezan a reajustar sus precios de combustible desde este fin de semana

Al menos dos empresas del sector privado modificarán sus costos de combustibles al público. Esta tendencia podría extenderse a otras compañías en los próximos días, según informaron fuentes del sector en comunicación con ABC.

En el caso de la firma Puma, los valores estimados desde este sábado se fijaron en G. 8.990 para el diésel y G. 11.100 para el Ion Diesel. En cuanto a las naftas, la Eco costará G. 7.290, la especial G. 7.790 y la Max Premium alcanzará los G. 9.140.

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Por su parte, la empresa Compasa establecerá una nueva estructura de precios sugeridos a partir del 14 de septiembre. El gasoil tipo I se comercializará a G. 11.100 y el gasoil tipo III a G. 9.150.

En la misma línea, la nafta Eco 88 tendrá un costo de G. 7.440, la nafta 93 llegará a G. 7.940 y la nafta especial 97 se venderá a G. 9.290. El mercado aguarda la reacción de otros emblemas ante estos cambios.

Experto anunció que se venía aumento de precios

Cabe recordar que Miguel Velázquez, referente del sector, anteriormente describió durante una entrevista por ABC que el escenario actual era “imparable”. El empresario sostuvo que el costo de reposición del diésel ya se ubica en aproximadamente G. 9.200 por litro, sin incluir los márgenes de ganancia.

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Velázquez había manifestado que los empresarios evalúan quién será el primero en comunicar los nuevos precios al público. “Estamos viendo quién se anima a publicar primero”, señaló el referente.

Los combustibles acumulan incrementos desde febrero en todo el mercado. El mayor aumento se registró en el diésel común del sector privado, que pasó de G. 6.250 a G. 8.690, lo que representa una diferencia del 39% y ahora llegaría a G. 8990 aproximadamente.

Factores externos y tensión internacional

La escalada de las tensiones por la guerra en Oriente Medio también volvió a sacudir al mercado internacional del petróleo.

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El sector privado insiste en que los ajustes responden a la realidad de los costos de importación. Los consumidores, por su parte, observan con preocupación cómo la cadena de precios afecta el presupuesto familiar.

La evolución de los precios en los próximos días dependerá de la cotización del crudo y de las decisiones que tome el Gobierno respecto a la política de precios de la petrolera estatal.