Grupo Albamonte invertirá más de US$ 60 millones en 10 hoteles en Paraguay

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA), uno de los principales operadores hoteleros de Argentina y responsable del desarrollo de marcas como Howard Johnson y Days Inn en ese mercado, puso a Paraguay entre los principales destinos de su próxima etapa de expansión regional.

La compañía proyecta instalar 10 nuevos hoteles en diferentes puntos del territorio nacional, con una inversión global que superará los US$ 60 millones. El plan se encuentra actualmente en etapa de estudios de mercado, estructuración de los proyectos y consolidación de inversores para las distintas plazas.

Pablo Andrés Albamonte, director y cofundador del grupo, explicó a ABC Negocios que la compañía estima una inversión de entre US$ 4 millones y US$ 6 millones por establecimiento, aunque el monto final va a depender más bien de la escala, cantidad de habitaciones y servicios que requiera cada mercado.

“Estamos hablando de una inversión muy importante, arriba de los 60 millones”, afirmó el empresario. El grupo ya conoce el mercado paraguayo y desde hace aproximadamente ocho años opera el Howard Johnson de Ciudad del Este, experiencia que Albamonte calificó como exitosa y que funcionó como una primera aproximación al potencial de crecimiento que observan actualmente en el país.

Mirada al interior

A diferencia de aquella primera incursión, la nueva etapa tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar hacia ciudades del interior. Albamonte considera que Asunción ya logró consolidar una oferta amplia de cadenas internacionales, mientras que fuera de la capital todavía existen espacios para desarrollar hotelería con estándares internacionales. “Hay espacio para crecer en el interior de la República; ahí consideramos que hay mucho por hacer, falta hotelería de buen nivel internacional”, señaló.

En principio, los nuevos establecimientos operarían bajo la marca Days Inn, que el grupo considera adecuada para ciudades con fuerte movimiento comercial, corporativo y regional. Entre las localidades mencionadas por Albamonte aparecen Filadelfia y Pedro Juan Caballero, aunque el mapa definitivo dependerá de los estudios que desarrolla la compañía para ir avanzando hacia otras zonas estratégicas.

La estrategia no pasa solo por medir la ocupación hotelera que existe actualmente en cada ciudad, más bien el grupo analiza lo que denomina “demanda potencial”: cuánto movimiento podría generar una determinada plaza en los próximos años a medida que crezcan su economía, infraestructura, conectividad y actividad empresarial. “Lo que analizamos no es la demanda que tienen hoy en día esas ciudades, sino lo que va a generar de acá a tres o cinco años”, explicó Albamonte.

Distintos formatos

Igualmente, el modelo tampoco será idéntico en todas las localidades. Cada hotel va a ser dimensionado de acuerdo con las características del mercado, desde el número de habitaciones hasta la incorporación de restaurantes, spa, salones de convenciones o espacios preparados para actividades empresariales y sociales.

Ese factor adquiere especial relevancia en ciudades vinculadas a la agroindustria y otros sectores productivos, donde la compañía observa una necesidad creciente de infraestructura para recibir clientes, proveedores, ejecutivos y realizar encuentros corporativos.

A ello se suma el movimiento derivado de casamientos, cumpleaños, celebraciones y otros eventos de gran magnitud, que pueden convertirse en una fuente adicional de demanda para establecimientos ubicados fuera de los grandes centros urbanos.

Albamonte sostuvo que el desarrollo hotelero tiene además efectos que van más allá del alojamiento, por la generación de puestos de trabajo y servicios alrededor de cada operación. “Un hotel genera muchas fuentes de trabajo calificadas, capacitadas, y también genera un motor para el turismo y para los negocios en la zona”, expresó.

La compañía cuenta actualmente con 42 hoteles en funcionamiento en Argentina y otros 17 proyectos en construcción, además de su establecimiento en Ciudad del Este. Su experiencia en ciudades intermedias de ese país es precisamente uno de los antecedentes sobre los que pretende apoyar la expansión paraguaya.

Primer paso

Según explicó, el inicio de las obras está previsto para 2027, y afirmó que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de análisis, aunque el desarrollo completo será progresivo y acompañará la evolución de cada mercado. “Yo creo que el año que viene vamos a arrancar, porque ya estamos en una etapa avanzada de estudio. El más difícil siempre es el primero, después ya va avanzando solo”, sostuvo.

El horizonte planteado para completar los 10 hoteles se ubica entre cinco y diez años, aunque el empresario no descarta que el proceso avance con mayor rapidez ni que la cantidad de establecimientos termine superando la proyección inicial. Detrás de la decisión también aparece una visión más amplia sobre el crecimiento regional de Paraguay, ya que Albamonte destacó la posición geográfica del país, su cercanía con grandes mercados sudamericanos y las posibilidades abiertas por nuevas conexiones de infraestructura.

Para el empresario, el desarrollo de la Ruta Bioceánica, una mayor conectividad y la realización de eventos internacionales pueden ampliar el movimiento de viajeros y negocios hacia zonas que hasta hace pocos años tenían una oferta hotelera limitada.