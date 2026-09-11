Festejo disidente en Areguá: “El gobierno de Peña está vaciando el Estado”, critica Wiens

“Este gobierno borró la línea entre lo público y lo privado”, afirmó esta noche el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en un encuentro organizado por el Comando Político del Partido Colorado de Areguá, en conmemoración del aniversario 139 de fundación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con presencia de la dirigencia colorada disidente en dicha ciudad y del departamento Central.

La celebración se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la familia Quiñónez, en la compañía Estanzuela.

En su discurso, Wiens contrapuso la realidad política actual con el manifiesto fundacional de la ANR, firmado el 11 de septiembre de 1887. Recordó algunos de los principios esenciales: soberanía popular, libertad de sufragio, de palabra y de prensa, respeto a las instituciones y una autoridad sustentada en la justicia.

En uno de los momentos más candentes y críticos de su discurso, cuestionó el manejo de los recursos públicos y sostuvo que el gobierno de Santiago Peña está convirtiendo bienes del Estado en beneficio de intereses privados.

“Este gobierno está vaciando el Estado. Este Gobierno está asaltando el futuro de nuestros niños”, criticó el exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

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Asistieron, entre otros líderes, el expresidente Mario Abdo Benítez, el senador Mario Varela, el diputado Mauricio Espínola, el exsenador Arnaldo Franco y el exembajador Federico González Franco.

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“El crecimiento no llega a la gente”

Wiens también confrontó el discurso económico del gobierno de Santiago Peña y el oficialismo con la situación cotidiana de las familias paraguayas. Dijo que el crecimiento no llega a la gente

Señaló que, mientras los indicadores macroeconómicos muestran crecimiento, persisten la informalidad laboral, las dificultades del sistema sanitario, los problemas educativos y una realidad económica que muchas familias sienten cada vez más dura.

“Un país que crece en las estadísticas y se cae a pedazos en la vida real de la gente”, cuestionó el presidenciable colorado disidente.

Wiens afirmó que el problema no está solamente en los números macroeconómicos, sino en que ese crecimiento no se traduce en mejores condiciones de vida para amplios sectores de la población.

En otro momento de su discurso, con motivo del 139 aniversario de la ANR, Wiens recurrió a la figura de su fundador, el general Bernardino Caballero, para sostener que reivindicar hoy el coloradismo implica defender los principios históricos del partido y mantener una “distancia moral innegociable” frente a prácticas políticas que perjudiquen al país.

Wiens cerró su intervención convocando a los verdaderos colorados a no entregar el partido ni permanecer en silencio frente a aquello que contradiga sus principios fundacionales.

“No vamos a agachar la cabeza ante los que traicionan nuestros principios. Una cosa es votar la lista del partido y otra cosa es heredar los vicios de los que nos tienen hartos”, afirmó el precandidato a presidente por Colorado Añetete.

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Denis Torres sale de Honor Colorado

En un momento del acto colorado disidente, el intendente de Areguá, Denis Torres Fleytas, confirmó su salida del movimiento Honor Colorado para sumarse a la disidencia colorada. La decisión fue anunciada durante el encuentro.

El encuentro coincidió además con la celebración del cumpleaños de Doña Jacinta Fleytas, madre del intendente municipal de Areguá y presidente de la Seccional Colorada Nº 433 de Valle Pucú, Denis Torres Fleytas.