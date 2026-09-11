Derecho UNA: Bonifacio Ríos y Fausto Portillo, nuevos decano y vicedecano pese al intento de suspensión

Las elecciones para elegir a las máximas autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) culminaron este viernes en el Aula Magna de la institución con la proclamación de Bonifacio Ríos Ávalos como decano y Fausto Portillo como vicedecano para el período 2026-2031, pese a un intento del entonces decano, Carlos Gustavo González, de suspender la sesión extraordinaria horas antes.

La jornada electoral definió así a las nuevas autoridades de Derecho UNA, en una contienda por el decanato que también integraban el propio González Morel, quien buscaba la reelección, y Marco Aurelio González Maldonado, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.

La mesa electoral fue presidida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Ramírez Candia, e integrada por el también ministro Alberto Martínez Simón y la jueza Karen González Orrego.

Lea más: Guerra en Derecho UNA: Exponen “uso político” del escándalo de chats a días de la elección de Decano

El comunicado del decanato

Horas antes del inicio de la sesión, el decanato de la Facultad difundió un comunicado en el que dejaba sin efecto la Convocatoria N.º 20/2026, la que fijaba justamente la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de este 11 de septiembre para elegir a decano y vicedecano.

En el texto, la Facultad argumentó que la medida se adoptaba “en atención a actuaciones judiciales” vinculadas a la integración del Consejo Directivo, con el objetivo declarado de resguardar la legalidad y la seguridad jurídica del proceso eleccionario. El comunicado no precisó de qué actuaciones judiciales se trataba ni citó una resolución o medida cautelar concreta que ordenara la suspensión. Cerraba anunciando que una nueva convocatoria sería comunicada “oportunamente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese comunicado es, según el relato de Ramírez Candia, la decisión que el decano notificó a la mesa electoral unos 15 minutos después del horario previsto para la primera convocatoria, y que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) decidió no acatar.

Lea más: Escándalo en Derecho UNA: Ordenan investigación preliminar tras filtración de chats que salpican a “Tratito” Ovelar

Ramírez Candia defiende la realización de las elecciones

Ramírez Candia sostuvo que la sesión se lleva adelante en cumplimiento de las normas y reglamentos de la universidad. “Esto es democracia, esto es respetar las leyes, respetar los reglamentos de la universidad, el estatuto universitario”, afirmó.

Explicó que la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad se encontraba presente para iniciar la sesión. Sin embargo, señaló que el decano y el vicedecano no acudieron en el horario establecido para la primera convocatoria.

Según relató, unos 15 minutos después de la hora prevista recibieron la decisión del decano que disponía la suspensión de la sesión —el comunicado difundido públicamente—. Ramírez Candia cuestionó que dicha decisión no estaría respaldada por una norma ni por una medida cautelar que ordenara suspender la elección.

Lea más: Derecho UNA: denuncian que “Tratito” Ovelar maneja la Facultad como una seccional

Advierten sobre un posible desacato

El ministro explicó que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) se encuentra intimado a cumplir, dentro de un plazo de 10 días, con la realización de las elecciones.

“Si no hacíamos esta elección hoy estábamos en desacato”, manifestó Ramírez Candia, al justificar la decisión de continuar con la sesión extraordinaria pese al comunicado del decanato.

Agregó que corresponderá al decano Carlos Gustavo González y a sus asesores responder por la decisión de intentar suspender el proceso electoral.

Ramírez Candia aseguró que la elección se desarrolló conforme al reglamento para la elección de decano y vicedecano, las normas electorales de la universidad y la Constitución Nacional.