A La Gran 7-30
12 de noviembre de 2025 - 10:20

AUDIO: Con nula transparencia, avanza cuestionada obra: Peña verifica duplicación de ruta D025

Santiago Peña visita las obras de duplicación de la ruta D025, zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
Santiago Peña visita las obras de duplicación de la ruta D025, zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.Brian Cáceres, ABC TV