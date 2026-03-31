Autismo: familias exigen el fin de promesas e inclusión real en Paraguay

El color azul se apoderó de la Plaza de los Desaparecidos, al costado del Palacio de López, donde familias paraguayas se reunieron por séptimo año consecutivo.

Con remeras azules, los padres y tutores de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) buscaron sacar de la invisibilidad del autismo.

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La movilización, organizada por la Asociación Paraguaya de Padres y/o Tutores de Personas con TEA (TEA PY), pidió que se cumpla con las promesas. Las familias recordaron que una persona nace y muere autista, y que el Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar sus derechos sin ningún tipo de exclusión.

Uno de los reclamos más fuertes fue la falta de servicios en el interior del país. Aunque se celebran los avances en Asunción y Central, la realidad para un compatriota en el interior del país es desoladora. “Si uno está en Pilar, no tiene posibilidades de tener terapias gratuitas”, denunció Diana Villalba, presidenta de TEA PY.

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Las familias exigen que se cumpla de una vez la Ley 6103, sancionada en 2018, que crea el Programa Nacional de Atención Integral para personas con TEA. Hoy, el sistema de salud ofrece atención temprana hasta los 4 años, pero después de esa edad, los pacientes quedan en un “limbo” institucional, sin cobertura ni seguimiento gratuito del Estado.

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Jóvenes y adultos con TEA, los más olvidados

El encuentro también sirvió para derribar el mito de que el autismo es solo cosa de niños. “Siempre se piensa que son niños nomás, pero los chicos crecen y hoy hay un déficit muy importante para los jóvenes”, explicó Villalba durante la manifestación.

La falta de acceso a la universidad, la nula inclusión laboral y la ausencia de residencias para adultos autistas son barreras en Paraguay.

Además de la descentralización, las organizaciones solicitan de forma urgente la creación de un Registro Nacional de TEA. Sin datos oficiales sobre cuántas personas viven con esta condición y dónde se encuentran, es imposible diseñar políticas públicas que realmente funcionen.

También exigen que se respete la atención preferencial en hospitales y locales de todo el país, algo que por ley ya debería estar ocurriendo.

“Menos juicio, más apoyo”

Las familias piden que la gente deje de mirar con prejuicio a una persona autista cuando se comporta de manera diferente en el súper, en un shopping o en la calle. “No necesitan tu juicio, necesitan tu comprensión”, es el mensaje que buscan instalar.

Mientras el Palacio de López se iluminaba de azul como un gesto simbólico, las familias en la plaza dejaron claro que la lucha sigue.

El avance en las capacitaciones a docentes y la apertura de algunos centros son pasos importantes, pero mientras el acceso a la salud y al trabajo dependa de dónde uno vive, la inclusión seguirá siendo una deuda pendiente.